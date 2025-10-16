Яблоки – главный фрукт осени, но с ними можно приготовить не только шарлотку. Манник – это легкий пирог, который всегда удается и нравится абсолютно всем. 24 Канал предлагает добавить уюта будничному чаепитию с рецептом портала "Колижанка".
Как приготовить яблочный манник?
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 стакан манной крупы;
– 200 граммов сметаны;
– 50 граммов сливочного масла;
– 2 яйца;
– 150 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 2 яблока;
– 1 чайная ложка растительного масла.
Приготовление:
- Соедините манную крупу со сметаной и хорошо перемешайте.
- Оставьте смесь настаиваться на 45 минут, чтобы манка разбухла.
- Осторожно отделите белки от желтков. Взбейте белки миксером до устойчивой пышной пены.
- В глубокой миске смешайте желтки с сахаром, солью, разрыхлителем и растопленным сливочным маслом.
- Взбейте ингредиенты до однородной, гладкой консистенции.
- Осторожно введите яичную массу в миску с манкой и сметаной. Перемешайте силиконовой лопаткой, чтобы сохранить легкость теста.
- Смажьте форму маслом, вылейте тесто и выложите сверху тонкие ломтики яблок.
- Выпекайте манник в разогретой до 200 градусов духовке около 40 минут, пока не образуется румяная корочка.
