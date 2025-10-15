Издавна украинцы делали и использовали сливочное масло. Однако именно во времена советской колонизации в рецептах начал появляться маргарин. Об этом 24 Каналу рассказал исследователь украинской кухни и писатель Всеволод Полищук.
Дарья Цвек – это легенда, но неоднозначная. Большое количество ее рецептов нужно отчищать, ведь она их "советизировала", перевела на маргарин и майонез,
– рассказал исследователь и ресторатор.
Что такое маргарин?
Маргарин – это заменитель сливочного масла из растительных масел, воды, эмульгаторов, ароматизаторов и других добавок. Он имеет пластичную консистенцию, поэтому его удобно применять в выпечке, рассказывает Science Direct.
Он дешевле в производстве, но именно во время этого процесса могут образовываться трансжиры. Именно поэтому для потребления пищи советуют по возможности использовать сливочное масло.
Что сладкого испечь?
Пирожные "Ежики" – вечная классика, которая никогда не теряет актуальности.
Они просты в приготовлении и не добавят вам лишних хлопот.