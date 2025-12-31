"Муравейник" – это популярный торт, который прекрасно подходит для уютного празднования. 24 Канал предлагает дальше не медлить и воспользоваться рецептом с TikTok diali_cooking.

Читайте также Не обязательно икра: бутерброды с авокадо и гранатом, которые сделают праздник незабываемым

Как быстро приготовить торт "Муравейник"?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 300 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 250 граммов сливочного масла;
– 3 столовые ложки сахара;
– 2 куриных яйца;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 200 граммов сливочного масла для крема;
– 1 банка сгущенного молока.

Готовим вкусный торт за считанные минуты: видео

@diali_cooking Муравейник,это древнее лакомство любят точно все P.S. выглядит он действительно как муравейник ️Нам нужно для теста: -мука 300 г. -разрыхлитель 1 ч.л. -сливочное масло 250 г. -сахар 3 ст.л. -яйца 2 шт. -сметана 1 ст.л. К мягкому маслу добавляем сахар,яйца и перемешиваем. Затем всыпаем муку и разрыхлитель,добавим сметану и замешиваем тесто.Делим на 4 части и ставим в морозилку на 1 час. Затем натираем на терке и ставим выпекаться в духовку при температуре 180 градусов 15-20 мин. Полностью охлаждаем и ломаем руками. крем: -сливочное масло 200 г. -сгущенное молоко 1 б.я приобрела в @ "Сильпо" Взбиваем мягкое сливочное масло со сгущенным молоком,затем туда же всыпаем измельченное тесто и хорошо перемешиваем. Выкладываем в тарелку круглую,застеленную пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на несколько часов. Можно не выкладывать в тарелку,а делать горку муравейника. Смачного️ #торты #рецептторта #выпечка #выпечкальвов #вкуснятина #готовит дома #хрустящим #вкусно #блогукраинской #фудблоггер ♬ som original - Juliano Gonçalves

Приготовление:

  1. К мягкому сливочному маслу добавьте сахар и яйца, хорошо перемешайте до однородности.
  2. Всыпьте муку вместе с разрыхлителем, добавьте сметану и замесите мягкое, пластичное тесто.
  3. Разделите его на четыре части и поставьте в морозильную камеру примерно на один час.
  4. Охлажденное тесто натрите на крупной терке, выложите на противень и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15 – 20 минут до легкого золотистого цвета.
  5. Готовую крошку полностью охладите и поломайте руками на мелкие кусочки.
  6. Для крема мягкое сливочное масло взбейте со сгущенным молоком до пышной, гладкой массы, после чего добавьте измельченное тесто и тщательно перемешайте.
  7. Полученную массу выложите в круглую тарелку, застеленную пищевой пленкой, хорошо уплотните и поставьте в холодильник на несколько часов для стабилизации.
  8. По желанию сформируйте десерт в виде горки "муравейника" без формы и подавайте охлажденным.

Как правильно взбивать масло?

Масло должно быть комнатной температуры – это секрет воздушного и нежного результата. Начинайте с малых оборотов, чтобы насытить масло кислородом, рассказывает Moje gotowanie.

Все ингредиенты надо добавлять постепенно, не сбавляя оборотов. В противном случае есть очень высокий риск расслоения.

Что еще приготовить?