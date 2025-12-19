Эта закуска выглядит празднично и не требует лишних усилий, информирует 24 Канал со ссылкой на Kwestia smaku. Авокадо, гранат и сыр просто прекрасно сочетаются на цельнозерновом хлебе.
Как приготовить бутерброды с гранатом и авокадо?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– цельнозерновой хлеб;
– 1 авокадо;
– 50 граммов салатного сыра или сыра фета;
– четверть граната;
– листья мяты;
– оливковое масло;
– соль;
– черный перец.
Вкус праздника / Фото kwestiasmaku
Приготовление:
- Хлеб по желанию поджарьте в тостере, чтобы он стал хрустящим.
- Авокадо очистите, нарежьте кусочками и слегка разомните вилкой до пастообразной консистенции, приправьте солью и перцем и сбрызните оливковым маслом.
- Полученную массу равномерно намажьте на хлеб, сверху посыпьте измельченным салатным сыром или фетой и зернами граната.
- Добавьте листья мяты и в конце сбрызните еще небольшим количеством оливкового масла.
Как выбрать гранат?
Самый простой способ – осторожно нажмите на кожуру. Она должна быть твердой и натянутой, легко поддаваться давлению, пишет Apollo.
Если она мягкая на ощупь или вы можете почувствовать мягкие пятна, вероятно, она перезрела и начинает гнить изнутри.
