Эта закуска выглядит празднично и не требует лишних усилий, информирует 24 Канал со ссылкой на Kwestia smaku. Авокадо, гранат и сыр просто прекрасно сочетаются на цельнозерновом хлебе.

Как приготовить бутерброды с гранатом и авокадо?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– цельнозерновой хлеб;
– 1 авокадо;
– 50 граммов салатного сыра или сыра фета;
– четверть граната;
– листья мяты;
– оливковое масло;
– соль;
– черный перец.

Бутреброды с авокадоВкус праздника / Фото kwestiasmaku

Приготовление:

  1. Хлеб по желанию поджарьте в тостере, чтобы он стал хрустящим.
  2. Авокадо очистите, нарежьте кусочками и слегка разомните вилкой до пастообразной консистенции, приправьте солью и перцем и сбрызните оливковым маслом.
  3. Полученную массу равномерно намажьте на хлеб, сверху посыпьте измельченным салатным сыром или фетой и зернами граната.
  4. Добавьте листья мяты и в конце сбрызните еще небольшим количеством оливкового масла.

Как выбрать гранат?

Самый простой способ – осторожно нажмите на кожуру. Она должна быть твердой и натянутой, легко поддаваться давлению, пишет Apollo.

Если она мягкая на ощупь или вы можете почувствовать мягкие пятна, вероятно, она перезрела и начинает гнить изнутри.

