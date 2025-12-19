Эта закуска выглядит празднично и не требует лишних усилий, информирует 24 Канал со ссылкой на Kwestia smaku. Авокадо, гранат и сыр просто прекрасно сочетаются на цельнозерновом хлебе.

Как приготовить бутерброды с гранатом и авокадо?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– цельнозерновой хлеб;

– 1 авокадо;

– 50 граммов салатного сыра или сыра фета;

– четверть граната;

– листья мяты;

– оливковое масло;

– соль;

– черный перец.

Вкус праздника / Фото kwestiasmaku

Приготовление:

Хлеб по желанию поджарьте в тостере, чтобы он стал хрустящим. Авокадо очистите, нарежьте кусочками и слегка разомните вилкой до пастообразной консистенции, приправьте солью и перцем и сбрызните оливковым маслом. Полученную массу равномерно намажьте на хлеб, сверху посыпьте измельченным салатным сыром или фетой и зернами граната. Добавьте листья мяты и в конце сбрызните еще небольшим количеством оливкового масла.

Как выбрать гранат?

Самый простой способ – осторожно нажмите на кожуру. Она должна быть твердой и натянутой, легко поддаваться давлению, пишет Apollo.

Если она мягкая на ощупь или вы можете почувствовать мягкие пятна, вероятно, она перезрела и начинает гнить изнутри.

