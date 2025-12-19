Ця закуска виглядає святково й не потребує зайвих зусиль, інформує 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku. Авокадо, гранат і сир просто чудово поєднуються на цілозерновому хлібі.

Як приготувати канапки з гранатом та авокадо?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– цілозерновий хліб;

– 1 авокадо;

– 50 грамів салатного сиру або сиру фета;

– чверть граната;

– листя м’яти;

– оливкова олія;

– сіль;

– чорний перець.

Смак свята / Фото kwestiasmaku

Приготування:

Хліб за бажанням підсмажте в тостері, щоб він став хрустким. Авокадо очистіть, наріжте шматочками та злегка розімніть виделкою до пастоподібної консистенції, приправте сіллю й перцем і збризніть оливковою олією. Отриману масу рівномірно намажте на хліб, зверху посипте подрібненим салатним сиром або фетою та зернами граната. Додайте листя м’яти й наприкінці збризніть ще невеликою кількістю оливкової олії.

Як вибрати гранат?

Найпростіший спосіб – обережно натисніть на шкірку. Вона має бути твердою та натягнутою, легко піддаватися тиску, пише Apollo.

Якщо вона м’яка на дотик або ви можете відчути м’які плями, ймовірно, вона перестигла та починає гнити зсередини.

