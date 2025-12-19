Влаштувати Новий рік, як президент – це зробити святковий стіл простим, зрозумілим і по-домашньому теплим. Що любить їсти Володимир Зеленський і як це приготувати вдома – розповідає 24 Канал.
Буде смачно Коли гості вже на порозі: 4 супершвидкі салати на Новий рік, які виручать у будь-якій ситуації
М’ясо у тандирі – улюблений стейк президента
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 800 грамів яловичини;
– сіль до смаку;
– копчена паприка до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте яловичину на порційні шматки завтовшки 2 – 2,5 сантиметра.
- Просушіть м’ясо паперовим рушником і рівномірно натріть спеціями.
- Розігрійте тандир приблизно до 180 градусів і викладіть стейки. Через 8 – 10 хвилин переверніть м’ясо й готуйте ще близько 10 хвилин.
- Дістаньте стейки та залиште їх "відпочити" під кришкою не менш ніж на 15 хвилин. Подавайте гарячими з овочами та улюбленим соусом.
Стейки стануть справжньою окрасою столу / Фото Midjourney
Вегетаріанський закритий пиріг від Олени Зеленської
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 зубчик часнику;
– 6 – 7 картоплин;
– 200 грамів сочевиці;
– 50 грамів томатної пасти;
– 100 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть очищену картоплю, додайте олію та приготуйте пюре.
- Сочевицю відваріть до напівготовності.
- Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на половині олії, додайте терту моркву й пасеруйте 5 – 7 хвилин. Введіть томатну пасту, подрібнений часник, сочевицю та воду, посоліть і поперчіть.
- Готуйте ще кілька хвилин. Викладіть начинку у форму, зверху рівномірно розподіліть картопляне пюре. Запікайте 20 – 25 хвилин при 180 градусах до рум’яної скоринки.
Такий торт стане ідеальним солодким завершенням святкування / Фото Depositphotos
Шоколадний торт – простий святковий десерт
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів цукру;
– 50 грамів какао-порошку;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– пів чайної ложки соди;
– 2 яйця;
– 150 мілілітрів молока;
– 100 мілілітрів рослинної олії;
– 150 мілілітрів окропу.
Для крему:
– 200 мілілітрів вершків (30%);
– 100 грамів шоколаду.
Приготування:
- Змішайте борошно, цукор, какао, розпушувач і соду. Окремо збийте яйця з молоком та олією.
- З’єднайте сухі й рідкі інгредієнти, перемішайте, влийте окріп і доведіть тісто до однорідності.
- Вилийте масу у форму й випікайте при 180 градусах 35 – 40 хвилин.
- Для крему розтопіть шоколад на водяній бані та змішайте з вершками. Остуджений корж розріжте, змастіть кремом і покрийте ним торт зверху.
Що ще смачного можна приготувати?
Стушкуйте капусту в особливий спосіб – секретний інгредієнт перетворить її на шедевр.
Також вам сподобається яблучний пиріг, для якого навіть не треба духовка.