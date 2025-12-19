Устроить Новый год, как президент – это сделать праздничный стол простым, понятным и по-домашнему теплым. Что любит есть Владимир Зеленский и как это приготовить дома – рассказывает 24 Канал.

Мясо в тандыре – любимый стейк президента

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 800 граммов говядины;

– соль по вкусу;

– копченая паприка по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте говядину на порционные куски толщиной 2 – 2,5 сантиметра. Просушите мясо бумажным полотенцем и равномерно натрите специями. Разогрейте тандыр примерно до 180 градусов и выложите стейки. Через 8 – 10 минут переверните мясо и готовьте еще около 10 минут. Достаньте стейки и оставьте их "отдохнуть" под крышкой не менее чем на 15 минут. Подавайте горячими с овощами и любимым соусом.

Стейки станут настоящим украшением стола / Фото Midjourney

Вегетарианский закрытый пирог от Елены Зеленской

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 зубчик чеснока;

– 6 – 7 картофелин;

– 200 граммов чечевицы;

– 50 граммов томатной пасты;

– 100 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите очищенный картофель, добавьте масло и приготовьте пюре. Чечевицу отварите до полуготовности. Лук мелко нарежьте и обжарьте на половине масла, добавьте тертую морковь и пассеруйте 5 – 7 минут. Введите томатную пасту, измельченный чеснок, чечевицу и воду, посолите и поперчите. Готовьте еще несколько минут. Выложите начинку в форму, сверху равномерно распределите картофельное пюре. Запекайте 20 – 25 минут при 180 градусах до румяной корочки.

Такой торт станет идеальным сладким завершением празднования / Фото Depositphotos

Шоколадный торт – простой праздничный десерт

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов пшеничной муки;

– 200 граммов сахара;

– 50 граммов какао-порошка;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– пол чайной ложки соды;

– 2 яйца;

– 150 миллилитров молока;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 150 миллилитров кипятка.

Для крема:

– 200 миллилитров сливок (30%);

– 100 граммов шоколада.

Приготовление:

Смешайте муку, сахар, какао, разрыхлитель и соду. Отдельно взбейте яйца с молоком и маслом. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, перемешайте, влейте кипяток и доведите тесто до однородности. Вылейте массу в форму и выпекайте при 180 градусах 35 – 40 минут. Для крема растопите шоколад на водяной бане и смешайте со сливками. Остуженный корж разрежьте, смажьте кремом и покройте им торт сверху.

