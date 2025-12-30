Рулет из печени станет для вас новым акцентом на праздничном столе. Он прост в приготовлении и требует знакомых ингредиентов, но подарит кардинально новые впечатления, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ольги Рябенко.

Как приготовить праздничный печеночный рулет?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов куриной печени;

– 400 миллилитров молока;

– 3 яйца;

– пол чайной ложки соли;

– 5 столовых ложек муки;

– 30 миллилитров растительного масла;

начинка:

– 200 граммов крем-сыра;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 столовая ложка зернистой горчицы;

– 2 яблока;

– щепотка мускатного ореха;

– соль и перец по вкусу;

– щепотка укропа.

Готовим особое блюдо к праздничному столу: видео

Приготовление:

Яблоки очистите, натрите на терке и обжарьте на сливочном масле до мягкости. В конце добавьте щепотку мускатного ореха, снимите с огня и полностью охладите. Отдельно соедините крем-сыр, майонез и горчицу, посолите, поперчите, добавьте охлажденные яблоки и измельченный укроп, тщательно перемешайте до однородности. Печень перебейте блендером до гладкой массы, добавьте яйца, молоко, соль, муку, масло, измельченный чеснок и базилик, еще раз хорошо смешайте. Из полученного теста пожарите тонкие блины на хорошо разогретой сковородке с обеих сторон. Каждый блинчик смажьте начинкой, сложите их один на один и плотно сверните в рулет. Заверните рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник минимум на 2 – 3 часа для стабилизации. Перед подачей рулет по желанию смажьте крем-сыром или майонезом и украсьте зеленью, орехами и сухофруктами.

Из какой печени лучше всего делать рулет?

Для нежного праздничного рулета лучше всего подойдет куриная печень. Она имеет мягкую текстуру, что идеально подойдет для паштетной консистенции, рассказывает Smakosze.

Также в ее пользу говорит сладковатый привкус, в котором нет и намека на горечь. А еще она быстро готовится – именно то, что нужно на случай отключений света.

