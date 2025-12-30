Редакция 24 канала собрала 5 изысканных рецептов бутербродов, которые произведут впечатление и на гостей, и на хозяев.

Бутерброды с лососем и сливочным сыром

Время: 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 багет или чиабатта;

– 200 граммов слабосоленого лосося;

– 150 граммов сливочного сыра;

– 1 лимон;

– укроп или микрозелень по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте хлеб ломтиками и слегка подсушите. Намажьте сливочным сыром и выложите лосось. Сбрызните лимонным соком и украсьте зеленью.

Классика праздничного стола, которая всегда имеет изысканный вид / Фото Depositphotos

Бутерброды с авокадо и креветками

Время: 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 багет;

– 2 спелых авокадо;

– 200 граммов очищенных креветок;

– 1 зубчик чеснока;

– 20 граммов сливочного масла;

– соль и перец по вкусу;

– лимонный сок по вкусу.

Приготовление:

Креветки быстро обжарьте на сливочном масле с чесноком. Авокадо разомните с лимонным соком, солью и перцем. Намажьте пюре на подсушенный хлеб и выложите сверху креветки.

Бутерброды с ростбифом и горчичным соусом

Время: 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 багет;

– 200 граммов тонко нарезанного ростбифа;

– 100 граммов твердого сыра;

– 3 столовые ложки сметаны;

– 1 чайная ложка горчицы;

– листья салата.

Приготовление:

Смешайте сметану с горчицей. Намажьте соусом хлеб, добавьте салат, ростбиф и тонкие ломтики сыра. По желанию немного подрумяньте в духовке.

Новогодняя интерпретация знакомых украинских вкусов / Фото Midjourney

Бутерброды с селедкой и свекольным кремом

Время: 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 ржаной хлеб;

– 1 отварная свекла;

– 150 граммов сливочного сыра;

– 200 граммов филе сельди;

– зеленый лук по вкусу.

Приготовление:

Свеклу измельчите в блендере со сливочным сыром до кремовой консистенции. Намажьте хлеб, сверху выложите кусочки сельди и посыпьте зеленым луком.

Настоящий гастрономический акцент для новогоднего меню / Фото Depositphotos

Бутерброды с грушей, горгонзолой и медом

Время: 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 чиабата;

– 150 граммов сыра горгонзола;

– 2 спелые груши;

– 2 столовые ложки меда;

– 50 граммов грецких орехов.

Приготовление:

Хлеб подсушите, выложите сыр, тонко нарезанную грушу и орехи. Перед подачей слегка полейте медом.

Эти бутерброды не требуют сложной подготовки, но имеют такой вид, будто над ними работал шеф-повар. Вы сможете приготовить их заранее или быстро собрать перед приходом гостей – и новогодний стол точно не останется без комплиментов.

