Редакція 24 каналу зібрала 5 вишуканих рецептів бутербродів, які справлять враження і на гостей, і на господарів.

Бутерброди з лососем і вершковим сиром

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 багет або чіабата;

– 200 грамів слабосолоного лосося;

– 150 грамів вершкового сиру;

– 1 лимон;

– кріп або мікрозелень до смаку.

Приготування:

Наріжте хліб скибками та злегка підсушіть. Намастіть вершковим сиром та викладіть лосось. Скропіть лимонним соком і прикрасьте зеленню.

Класика святкового столу, яка завжди має вишуканий вигляд / Фото Depositphotos

Бутерброди з авокадо та креветками

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 багет;

– 2 стиглих авокадо;

– 200 грамів очищених креветок;

– 1 зубчик часнику;

– 20 грамів вершкового масла;

– сіль і перець до смаку;

– лимонний сік до смаку.

Приготування:

Креветки швидко обсмажте на вершковому маслі з часником. Авокадо розімніть з лимонним соком, сіллю та перцем. Намастіть пюре на підсушений хліб і викладіть зверху креветки.

Бутерброди з ростбіфом і гірчичним соусом

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 багет;

– 200 грамів тонко нарізаного ростбіфа;

– 100 грамів твердого сиру;

– 3 столові ложки сметани;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– листя салату.

Приготування:

Змішайте сметану з гірчицею. Намастіть соусом хліб, додайте салат, ростбіф і тонкі скибки сиру. За бажанням трохи підрум’яньте в духовці.

Новорічна інтерпретація знайомих українських смаків / Фото Midjourney

Бутерброди з оселедцем і буряковим кремом

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 житній хліб;

– 1 відварений буряк;

– 150 грамів вершкового сиру;

– 200 грамів філе оселедця;

– зелена цибуля до смаку.

Приготування:

Буряк подрібніть у блендері з вершковим сиром до кремової консистенції. Намастіть хліб, зверху викладіть шматочки оселедця та посипте зеленою цибулею.

Справжній гастрономічний акцент для новорічного меню / Фото Depositphotos

Бутерброди з грушею, горгонзолою та медом

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 чіабата;

– 150 грамів сиру горгонзола;

– 2 стиглі груші;

– 2 столові ложки меду;

– 50 грамів волоських горіхів.

Приготування:

Хліб підсушіть, викладіть сир, тонко нарізану грушу та горіхи. Перед подачею злегка полийте медом.

Ці бутерброди не потребують складної підготовки, але мають такий вигляд, ніби над ними працював шеф-кухар. Ви зможете приготувати їх заздалегідь або швидко зібрати перед приходом гостей – і новорічний стіл точно не залишиться без компліментів.

