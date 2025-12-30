Редакція 24 каналу зібрала 5 вишуканих рецептів бутербродів, які справлять враження і на гостей, і на господарів.

Бутерброди з лососем і вершковим сиром

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 багет або чіабата;
– 200 грамів слабосолоного лосося;
– 150 грамів вершкового сиру;
– 1 лимон;
– кріп або мікрозелень до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте хліб скибками та злегка підсушіть.
  2. Намастіть вершковим сиром та викладіть лосось.
  3. Скропіть лимонним соком і прикрасьте зеленню.

Класика святкового столу, яка завжди має вишуканий вигляд / Фото Depositphotos

Бутерброди з авокадо та креветками

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 багет;
– 2 стиглих авокадо;
– 200 грамів очищених креветок;
– 1 зубчик часнику;
– 20 грамів вершкового масла;
– сіль і перець до смаку;
– лимонний сік до смаку.

Приготування:

  1. Креветки швидко обсмажте на вершковому маслі з часником.
  2. Авокадо розімніть з лимонним соком, сіллю та перцем.
  3. Намастіть пюре на підсушений хліб і викладіть зверху креветки.

Бутерброди з ростбіфом і гірчичним соусом

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 багет;
– 200 грамів тонко нарізаного ростбіфа;
– 100 грамів твердого сиру;
– 3 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– листя салату.

Приготування:

  1. Змішайте сметану з гірчицею.
  2. Намастіть соусом хліб, додайте салат, ростбіф і тонкі скибки сиру.
  3. За бажанням трохи підрум’яньте в духовці.

Новорічна інтерпретація знайомих українських смаків / Фото Midjourney

Бутерброди з оселедцем і буряковим кремом

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 житній хліб;
– 1 відварений буряк;
– 150 грамів вершкового сиру;
– 200 грамів філе оселедця;
– зелена цибуля до смаку.

Приготування:

  1. Буряк подрібніть у блендері з вершковим сиром до кремової консистенції.
  2. Намастіть хліб, зверху викладіть шматочки оселедця та посипте зеленою цибулею.

Справжній гастрономічний акцент для новорічного меню / Фото Depositphotos

Бутерброди з грушею, горгонзолою та медом

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 чіабата;
– 150 грамів сиру горгонзола;
– 2 стиглі груші;
– 2 столові ложки меду;
– 50 грамів волоських горіхів.

Приготування:

  1. Хліб підсушіть, викладіть сир, тонко нарізану грушу та горіхи.
  2. Перед подачею злегка полийте медом.

Ці бутерброди не потребують складної підготовки, але мають такий вигляд, ніби над ними працював шеф-кухар. Ви зможете приготувати їх заздалегідь або швидко зібрати перед приходом гостей – і новорічний стіл точно не залишиться без компліментів.

Що ще приготувати для гостей?

  • "Нова Шуба" підкорить гостей оригінальним акцентом і несподіваним поєднанням улюблених продуктів. Знайомий смак у сучасній інтерпретації одразу привертає увагу на столі.

  • Закуска "Мандаринка" – ще один хіт святкового меню. Її активно розхвалюють досвідчені господині за ефектний вигляд, простоту приготування та ідеальну відповідність новорічній атмосфері.