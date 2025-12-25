Усе нове – це вдало вдосконалене старе. "Шуба" – це улюблениця поколінь, але настав час подавати її у новому форматі, радить 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати "Шубу" по-новому на новорічний стіл?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 варені картоплини;
– 1 банка шпротів;
– 1 цибулина;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 2 варені морквини;
– 3 солоні огірки;
– 4 варені яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 варений буряк;
– 2 зубчики часнику;
– майонез до смаку;
– консервована кукурудза для декору.
Святковий настрій без зусиль / Фото "Господинька"
Приготування:
- Картоплю варимо в мундирах. Ставимо кільце на тарілку та натираємо картоплю на дно, утрамбовуємо і змащуємо майонезом.
- Другим шаром викладаємо шпроти, перед цим потрібно акуратно розімʼяти їх виделкою.
- Цибулю нарізаємо кубиками, солимо, розминаємо і залишаємо на 5 хвилин. Викладаємо в кільце та змащуємо майонезом.
- Далі викладаємо шарами терту моркву, нарізані кубиками солоні огірки та натерті яйця, легко перемащуємо майонезом.
- Верхній шар – тертий буряк. Прикрашаємо консервованою кукурудзою. Ставимо у холодильник, щоб салат добре просочився.
Чим ще можна замінити оселедець?
Шпроти можуть здатися надто простим варіантом, але й тут є вихід. Копчена скумбрія стане чудовою альтернативою, підказує Moje gotowanie.
Краще обирати скумбрію холодного копчення, але уважно перевірте свіжість риби. Купуйте таку продукцію лише в тих точках, в якості товару яких ви впевнені.
