Цей пляцок приємно потішить смаковою гармонією навіть примхливих гурманів. Потрібні звичні інгредієнти та зовсім трішки старання, щоб ваш святковий десерт обговорювали ще дуже довго, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм uliana_borus.

Як приготувати пляцок "Різдво в Карпатах"?

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

вишнево-кокосові коржі:

– 5 яєчних жовтків;

– 100 грамів цукру;

– 200 грамів масла;

– 16 грамів розпушувача;

– 350 грамів борошна;

– 100 грамів сметани;

кокосова начинка:

– 5 яєчних білків;

– 200 грамів кокосової стружки;

– 30 грамів борошна;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 100 грамів цукру;

сирно-макові коржі:

– 6 яєць;

– 250 грамів цукру;

– 300 грамів вершкового сиру Філадельфія;

– 1200 грамів домашнього сиру;

– 100 грамів м'якого вершкового масла;

– 50 мілілітрів вершків 33%;

заварний крем:

– 4 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 30 грамів борошна;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 500 мілілітрів молока;

– 350 грамів масла;

– 2 краплі ванільного екстракту;

– 30 мілілітрів алкоголю (найкраще використовувати бейліс).

Приготування:

З’єднайте всі інгредієнти для вишнево-кокосових коржів і замісіть тісто. Воно має вийти трохи густішим за сметану, добре тримати форму й не липнути до рук. Поділіть тісто на дві частини та сформуйте два коржі. На кожен рівномірно викладіть консервовані вишні, попередньо добре відцідивши їх від соку. Для кокосового шару збийте білки з цукром до щільних, стійких піків. У кілька заходів обережно вмішайте кокосову стружку, змішану з борошном і крохмалем. Отриману кокосову масу рівномірно нанесіть поверх вишень і випікайте в духовці при 170 градусів протягом 20 – 25 хвилин. Для сирно-макових коржів збийте яйця з цукром до світлої, густої маси. Окремо з’єднайте решту інгредієнтів, додайте до них збиті яйця й добре перемішайте. Кукурудзяний крохмаль з’єднайте з перетертим маком і введіть у сирну масу, ретельно вимішайте до однорідності. Сформуйте з тіста два коржі та випікайте їх у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 35 хвилин. Для заварного крему з маслом з’єднайте всі інгредієнти та доведіть до однорідної кремової консистенції. Збирайте пляцок у такій послідовності: корж із вишнями, два сирні коржі, зверху знову корж із вишнями. Між сирними коржами нанесіть крем тонким шаром. Поставте пляцок у холодильник щонайменше на ніч, щоб він добре стабілізувався. Для поливки з’єднайте темний шоколад з гарячими вершками, дайте масі постояти кілька хвилин, потім перемішайте до гладкої текстури й полийте готовий пляцок.

Як приготувати ідеальний заварний крем?

Ідеальний заварний крем повинен бути без грудочок та шовковистим. Його секрет – у правильній температурі та інтенсивному збиванні, пише Beszamel.

Готуйте крем у посуді з товстим дном. Також слідкуйте, щоб він не закипів – це основна помилка у технології його приготування.

