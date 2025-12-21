Цей пляцок приємно потішить смаковою гармонією навіть примхливих гурманів. Потрібні звичні інгредієнти та зовсім трішки старання, щоб ваш святковий десерт обговорювали ще дуже довго, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм uliana_borus.
Як приготувати пляцок "Різдво в Карпатах"?
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
вишнево-кокосові коржі:
– 5 яєчних жовтків;
– 100 грамів цукру;
– 200 грамів масла;
– 16 грамів розпушувача;
– 350 грамів борошна;
– 100 грамів сметани;
кокосова начинка:
– 5 яєчних білків;
– 200 грамів кокосової стружки;
– 30 грамів борошна;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 100 грамів цукру;
сирно-макові коржі:
– 6 яєць;
– 250 грамів цукру;
– 300 грамів вершкового сиру Філадельфія;
– 1200 грамів домашнього сиру;
– 100 грамів м'якого вершкового масла;
– 50 мілілітрів вершків 33%;
заварний крем:
– 4 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 30 грамів борошна;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 500 мілілітрів молока;
– 350 грамів масла;
– 2 краплі ванільного екстракту;
– 30 мілілітрів алкоголю (найкраще використовувати бейліс).
Робимо пляцок, про який довго говоритимуть: відео
Приготування:
- З’єднайте всі інгредієнти для вишнево-кокосових коржів і замісіть тісто. Воно має вийти трохи густішим за сметану, добре тримати форму й не липнути до рук.
- Поділіть тісто на дві частини та сформуйте два коржі. На кожен рівномірно викладіть консервовані вишні, попередньо добре відцідивши їх від соку.
- Для кокосового шару збийте білки з цукром до щільних, стійких піків. У кілька заходів обережно вмішайте кокосову стружку, змішану з борошном і крохмалем.
- Отриману кокосову масу рівномірно нанесіть поверх вишень і випікайте в духовці при 170 градусів протягом 20 – 25 хвилин.
- Для сирно-макових коржів збийте яйця з цукром до світлої, густої маси. Окремо з’єднайте решту інгредієнтів, додайте до них збиті яйця й добре перемішайте.
- Кукурудзяний крохмаль з’єднайте з перетертим маком і введіть у сирну масу, ретельно вимішайте до однорідності.
- Сформуйте з тіста два коржі та випікайте їх у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 35 хвилин.
- Для заварного крему з маслом з’єднайте всі інгредієнти та доведіть до однорідної кремової консистенції.
- Збирайте пляцок у такій послідовності: корж із вишнями, два сирні коржі, зверху знову корж із вишнями.
- Між сирними коржами нанесіть крем тонким шаром. Поставте пляцок у холодильник щонайменше на ніч, щоб він добре стабілізувався.
- Для поливки з’єднайте темний шоколад з гарячими вершками, дайте масі постояти кілька хвилин, потім перемішайте до гладкої текстури й полийте готовий пляцок.
Як приготувати ідеальний заварний крем?
Ідеальний заварний крем повинен бути без грудочок та шовковистим. Його секрет – у правильній температурі та інтенсивному збиванні, пише Beszamel.
Готуйте крем у посуді з товстим дном. Також слідкуйте, щоб він не закипів – це основна помилка у технології його приготування.
