Ніжна текстура, морський акцент і мінімум інгредієнтів роблять її безпрограшним варіантом для новорічного столу, інформує 24 Канал з посиланням на ТСН.
Читайте також Такого ви ще не готували: старовинний рецепт засипаної капусти на Різдво
Намазка з кальмарами
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кальмари;
– 4 курячі яйця;
– 2 плавлені сирки;
– 3 столові ложки майонезу;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Очистьте кальмари від плівок і нутрощів. Опустіть їх у киплячу воду та відваріть не довше ніж 2 хвилини. Вийміть, охолодіть і дрібно наріжте.
- Зваріть яйця круто, дайте їм охолонути, очистьте та подрібніть дрібним кубиком або сіткою.
- Плавлені сирки натріть на дрібній тертці, щоб маса вийшла ніжною та однорідною.
- У глибокій мисці з’єднайте кальмари, яйця та сирки. Додайте майонез, посоліть до смаку і добре перемішайте до кремової консистенції.
- Перекладіть готову намазку в креманку. Подавайте з підсушеними скибочками білого або чорного хліба, грінками чи багетом.
Як правильно зварити яйця?
Для намазки потрібно зварити яйця круто. Для цього покладіть їх у каструлю, залийте холодною водою, доведіть до кипіння, додайте столову ложку солі та одразу ж зніміть каструлю з вогню, радить портал Pysznosci.
Далі накрийте каструлю кришкою та залиште на 10 – 12 хвилин. Краще дати яйцям трохи довше постояти в окропі, ніж діставати занадто рано.
Чим ще здивувати гостей на Новий рік?
Для цієї намазки чудово підійдуть тарталетки – не купуйте їх у магазині,а зробіть самотужки.
Також святковий стіл прикрасить цей простий салат з буряка та бринзи.