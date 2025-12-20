Ніжна текстура, морський акцент і мінімум інгредієнтів роблять її безпрограшним варіантом для новорічного столу, інформує 24 Канал з посиланням на ТСН.

Намазка з кальмарами

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кальмари;

– 4 курячі яйця;

– 2 плавлені сирки;

– 3 столові ложки майонезу;

– сіль до смаку.

Приготування:

Очистьте кальмари від плівок і нутрощів. Опустіть їх у киплячу воду та відваріть не довше ніж 2 хвилини. Вийміть, охолодіть і дрібно наріжте. Зваріть яйця круто, дайте їм охолонути, очистьте та подрібніть дрібним кубиком або сіткою. Плавлені сирки натріть на дрібній тертці, щоб маса вийшла ніжною та однорідною. У глибокій мисці з’єднайте кальмари, яйця та сирки. Додайте майонез, посоліть до смаку і добре перемішайте до кремової консистенції. Перекладіть готову намазку в креманку. Подавайте з підсушеними скибочками білого або чорного хліба, грінками чи багетом.

Як правильно зварити яйця?

Для намазки потрібно зварити яйця круто. Для цього покладіть їх у каструлю, залийте холодною водою, доведіть до кипіння, додайте столову ложку солі та одразу ж зніміть каструлю з вогню, радить портал Pysznosci.

Далі накрийте каструлю кришкою та залиште на 10 – 12 хвилин. Краще дати яйцям трохи довше постояти в окропі, ніж діставати занадто рано.

