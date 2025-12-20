Нежная текстура, морской акцент и минимум ингредиентов делают ее беспроигрышным вариантом для новогоднего стола, информирует 24 Канал со ссылкой на ТСН.
Намазка с кальмарами
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 кальмара;
– 4 куриных яйца;
– 2 плавленых сырка;
– 3 столовые ложки майонеза;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Очистите кальмары от пленок и внутренностей. Опустите их в кипящую воду и отварите не дольше чем 2 минуты. Выньте, охладите и мелко нарежьте.
- Сварите яйца вкрутую, дайте им остыть, очистите и измельчите мелким кубиком или сеткой.
- Плавленые сырки натрите на мелкой терке, чтобы масса получилась нежной и однородной.
- В глубокой миске соедините кальмары, яйца и сырки. Добавьте майонез, посолите по вкусу и хорошо перемешайте до кремовой консистенции.
- Переложите готовую намазку в креманку. Подавайте с подсушенными ломтиками белого или черного хлеба, гренками или багетом.
Как правильно сварить яйца?
Для намазки нужно сварить яйца вкрутую. Для этого положите их в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения, добавьте столовую ложку соли и сразу же снимите кастрюлю с огня, советует портал Pysznosci.
Далее накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 10 – 12 минут. Лучше дать яйцам немного дольше постоять в кипятке, чем доставать слишком рано.
