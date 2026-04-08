Перед святом зазвичай шукають не просто дешевші варіанти, а такі, щоб і смак не підвів, і вигляд був справді святковим. Цього року це особливо актуально, бо хочеться зібрати щедрий стіл без зайвих витрат.
Як приготувати салат в азійському стилі?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів смаженої свинини;
– 1 фіолетова цибулина;
– 150 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 столова ложка кунжуту;
– пів пучка петрушки;
– 2–3 столові ложки гарячої олії;
– сіль до смаку;
– паприка до смаку;
– 1 помідор;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– свіжозмелений чорний перець до смаку;
– 1 солодкий червоний перець.
Приготування:
- Свинину обсмажте на сильному вогні й перекладіть у миску без зайвої олії.
- Поки м’ясо ще гаряче, одразу посоліть його, додайте побільше свіжозмеленого чорного перцю та паприку. Солодкий червоний перець наріжте соломкою.
- Фіолетову цибулю наріжте пір’ям.
- Із помідора видаліть м’яку середину, а м’якоть також наріжте соломкою.
- Додайте консервовану кукурудзу. Кунжут попередньо обсмажте до золотистого кольору. Часник пропустіть через прес, петрушку дрібно наріжте.
- Для заправки з’єднайте соєвий соус і гірчицю в зернах.
- На часник влийте трохи гарячої олії. Після цього з’єднайте в мисці м’ясо, овочі, кукурудзу, кунжут, петрушку, часник із гарячою олією та заправку.
- Усе добре перемішайте й залиште салат настоятися щонайменше на 1 годину.
- За бажанням свинину можете замінити яловичиною або курячим філе.
Як приготувати салат з запеченої шинки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів запеченої шинки;
– 150 грамів кукурудзи;
– 100 – 150 грамів корейської моркви;
– 50 грамів сухариків;
– 1 зубчик часнику;
– 2 – 3 столові ложки майонезу.
Приготування:
- Запечену шинку наріжте соломкою.
- Додайте кукурудзу, корейську моркву, сухарики й трохи подрібненого часнику.
- Заправте салат майонезом і добре перемішайте.
Як приготувати салат з беконом та грибами?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів салатної зелені;
– 100 грамів копченого бекону;
– 250 грамів печериць;
– 120 грамів огірка;
– 1 столова ложка олії;
– 4 яйця;
– 1/3 пучка зеленої цибулі;
– 40 грамів бринзи;
– сіль до смаку;
– чорний свіжозмелений перець до смаку;
– 90 грамів натурального йогурту жирністю 3 %;
– 30 грамів майонезу;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 столова ложка яблучного оцту.
Приготування:
- Копчений бекон, нарізаний тонкими смужками, підрум’яньте на сухій сковорідці або в аерогрилі до хрумкого стану.
- Печериці наріжте не надто дрібними шматочками й обсмажте на 1 столовій ложці олії на сильному вогні до рум’яності.
- Огірок почистьте та наріжте скибочками.
- Яйця відваріть круто, очистьте й розріжте кожне на 4 частини. Зелену цибулю дрібно посічіть, а бринзу розкришіть руками.
- Для заправки з’єднайте натуральний йогурт, майонез, мед, гірчицю та яблучний оцет, після чого добре перемішайте до однорідності.
- На тарілку викладіть салатну зелень, зверху розподіліть гриби, огірки та яйця. Полийте салат половиною заправки й трохи посоліть.
- Потім додайте бринзу та зелену цибулю, влийте решту заправки, а зверху посипте хрумким беконом, поламавши його руками.
- Наприкінці приправте салат свіжозмеленим чорним перцем.
Як приготувати салат з молодої капусти?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1/2 невеликого качана молодої капусти;
– 1 морквина;
– 5 – 6 редисок;
– 1 невеликий пучок зелені;
– 4 – 5 столових ложок грецького йогурту;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка меду;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сік 1/2 лимона;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.
Приготування:
- Молоду капусту тонко нашинкуйте.
- Моркву натріть на тертці. Редиску наріжте кружечками або пів кружечками.
- Зелень дрібно посічіть.
- У великій мисці з’єднайте всі овочі.
- Окремо приготуйте соус: змішайте грецький йогурт, майонез, діжонську гірчицю, мед, подрібнений часник, лимонний сік і частину дрібно нарізаної зелені.
- Додайте сіль і перець до смаку, після чого добре перемішайте до однорідності.
- Заправте салат готовим соусом, ще раз перемішайте й залиште на 5–10 хвилин, щоб він настоявся.
Як зробити салат з копченим мʼясом?
Інгредієнти:
– 1 копчене куряче філе;
– 4 варені яйця;
– 2 – 3 помідори;
– 200 грамів маринованих грибів;
– 100 грамів твердого сиру;
– 4 скибочки тостового хліба;
– олія;
– сіль;
– паприка;
– майонез.
Приготування:
- Копчене куряче філе, помідори та варені яйця наріжте кубиками.
- Твердий сир натріть на дрібній тертці.
- Окремо приготуйте сухарики: тостовий хліб наріжте кубиками, одразу додайте сіль, паприку та трохи олії, добре перемішайте, викладіть на деко, застелене пергаментом, і запікайте приблизно 10 хвилин за температури 200 градусів.
- На тарілку, у якій збиратимете салат, поставте кулінарне кільце й по черзі викладайте всі підготовлені інгредієнти, перемащуючи шари майонезом.
- Після цього поставте салат у холодильник на кілька годин, щоб він добре настоявся. Перед подачею посипте зверху сухариками.
