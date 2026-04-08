Перед праздником обычно ищут не просто дешевые варианты, а такие, чтобы и вкус не подвел, и вид был действительно праздничным. В этом году это особенно актуально, потому что хочется собрать щедрый стол без лишних затрат.

Как приготовить салат в азиатском стиле?

Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов жареной свинины;

– 1 фиолетовая луковица;

– 150 граммов консервированной кукурузы;

– 1 столовая ложка кунжута;

– полпучка петрушки;

– 2–3 столовые ложки горячего масла;

– соль по вкусу;

– паприка по вкусу;

– 1 помидор;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах;

– свежемолотый черный перец по вкусу;

– 1 сладкий красный перец.

Приготовление:

Свинину обжарьте на сильном огне и переложите в миску без лишнего масла. Пока мясо еще горячее, сразу посолите его, добавьте побольше свежемолотого черного перца и паприку. Сладкий красный перец нарежьте соломкой. Фиолетовый лук нарежьте перьями. С помидора удалите мягкую середину, а мякоть также нарежьте соломкой. Добавьте консервированную кукурузу. Кунжут предварительно обжарьте до золотистого цвета. Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко нарежьте. Для заправки соедините соевый соус и горчицу в зернах. На чеснок влейте немного горячего масла. После этого соедините в миске мясо, овощи, кукурузу, кунжут, петрушку, чеснок с горячим маслом и заправку. Все хорошо перемешайте и оставьте салат настояться минимум на 1 час. По желанию свинину можете заменить говядиной или куриным филе.

Как приготовить салат из запеченной ветчины?

Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов запеченной ветчины;

– 150 граммов кукурузы;

– 100 – 150 граммов корейской моркови;

– 50 граммов сухариков;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

Запеченную ветчину нарежьте соломкой. Добавьте кукурузу, корейскую морковь, сухарики и немного измельченного чеснока. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте.

Как приготовить салат с беконом и грибами?

Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов салатной зелени;

– 100 граммов копченого бекона;

– 250 граммов шампиньонов;

– 120 граммов огурца;

– 1 столовая ложка масла;

– 4 яйца;

– 1/3 пучка зеленого лука;

– 40 граммов брынзы;

– соль по вкусу;

– черный свежемолотый перец по вкусу;

– 90 граммов натурального йогурта жирностью 3%;

– 30 граммов майонеза;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса.

Приготовление:

Копченый бекон, нарезанный тонкими полосками, подрумяньте на сухой сковородке или в аэрогриле до хрустящего состояния. Шампиньоны нарежьте не слишком мелкими кусочками и обжарьте на 1 столовой ложке масла на сильном огне до румяности. Огурец почистите и нарежьте ломтиками. Яйца отварите вкрутую, очистите и разрежьте каждое на 4 части. Зеленый лук мелко порубите, а брынзу раскрошите руками. Для заправки соедините натуральный йогурт, майонез, мед, горчицу и яблочный уксус, после чего хорошо перемешайте до однородности. На тарелку выложите салатную зелень, сверху распределите грибы, огурцы и яйца. Полейте салат половиной заправки и немного посолите. Затем добавьте брынзу и зеленый лук, влейте остальную заправку, а сверху посыпьте хрустящим беконом, поломав его руками. В конце приправьте салат свежемолотым черным перцем.

Как приготовить салат из молодой капусты?

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1/2 небольшого кочана молодой капусты;

– 1 морковка;

– 5 – 6 редисок;

– 1 небольшой пучок зелени;

– 4 – 5 столовых ложек греческого йогурта;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 1 чайная ложка меда;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– сок 1/2 лимона;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу.

Приготовление:

Молодую капусту тонко нарежьте. Морковь натрите на терке. Редис нарежьте кружочками или полукружочками. Зелень мелко порубите. В большой миске соедините все овощи. Отдельно приготовьте соус: смешайте греческий йогурт, майонез, дижонскую горчицу, мед, измельченный чеснок, лимонный сок и часть мелко нарезанной зелени. Добавьте соль и перец по вкусу, после чего хорошо перемешайте до однородности. Заправьте салат готовым соусом, еще раз перемешайте и оставьте на 5–10 минут, чтобы он настоялся.

Как сделать салат с копченым мясом?

Ингредиенты:

– 1 копченое куриное филе;

– 4 вареных яйца;

– 2 – 3 помидора;

– 200 граммов маринованных грибов;

– 100 граммов твердого сыра;

– 4 ломтика тостового хлеба;

– масло;

– соль;

– паприка;

– майонез.

Приготовление:

Копченое куриное филе, помидоры и вареные яйца нарежьте кубиками. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Отдельно приготовьте сухарики: тостовый хлеб нарежьте кубиками, сразу добавьте соль, паприку и немного масла, хорошо перемешайте, выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте примерно 10 минут при температуре 200 градусов. На тарелку, в которой будете собирать салат, поставьте кулинарное кольцо и поочередно выкладывайте все подготовленные ингредиенты, перемазывая слои майонезом. После этого поставьте салат в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо настоялся. Перед подачей посыпьте сверху сухариками.

