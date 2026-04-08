Перед праздником обычно ищут не просто дешевые варианты, а такие, чтобы и вкус не подвел, и вид был действительно праздничным. В этом году это особенно актуально, потому что хочется собрать щедрый стол без лишних затрат.
Как приготовить салат в азиатском стиле?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов жареной свинины;
– 1 фиолетовая луковица;
– 150 граммов консервированной кукурузы;
– 1 столовая ложка кунжута;
– полпучка петрушки;
– 2–3 столовые ложки горячего масла;
– соль по вкусу;
– паприка по вкусу;
– 1 помидор;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– свежемолотый черный перец по вкусу;
– 1 сладкий красный перец.
Этот салат понравится всем: смотрите видео
Приготовление:
- Свинину обжарьте на сильном огне и переложите в миску без лишнего масла.
- Пока мясо еще горячее, сразу посолите его, добавьте побольше свежемолотого черного перца и паприку. Сладкий красный перец нарежьте соломкой.
- Фиолетовый лук нарежьте перьями.
- С помидора удалите мягкую середину, а мякоть также нарежьте соломкой.
- Добавьте консервированную кукурузу. Кунжут предварительно обжарьте до золотистого цвета. Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко нарежьте.
- Для заправки соедините соевый соус и горчицу в зернах.
- На чеснок влейте немного горячего масла. После этого соедините в миске мясо, овощи, кукурузу, кунжут, петрушку, чеснок с горячим маслом и заправку.
- Все хорошо перемешайте и оставьте салат настояться минимум на 1 час.
- По желанию свинину можете заменить говядиной или куриным филе.
Как приготовить салат из запеченной ветчины?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов запеченной ветчины;
– 150 граммов кукурузы;
– 100 – 150 граммов корейской моркови;
– 50 граммов сухариков;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза.
Отличное дополнение к основным блюдам: смотрите видео
Приготовление:
- Запеченную ветчину нарежьте соломкой.
- Добавьте кукурузу, корейскую морковь, сухарики и немного измельченного чеснока.
- Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте.
Как приготовить салат с беконом и грибами?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов салатной зелени;
– 100 граммов копченого бекона;
– 250 граммов шампиньонов;
– 120 граммов огурца;
– 1 столовая ложка масла;
– 4 яйца;
– 1/3 пучка зеленого лука;
– 40 граммов брынзы;
– соль по вкусу;
– черный свежемолотый перец по вкусу;
– 90 граммов натурального йогурта жирностью 3%;
– 30 граммов майонеза;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса.
Идеальное сочетание ингредиентов: смотрите видео
Приготовление:
- Копченый бекон, нарезанный тонкими полосками, подрумяньте на сухой сковородке или в аэрогриле до хрустящего состояния.
- Шампиньоны нарежьте не слишком мелкими кусочками и обжарьте на 1 столовой ложке масла на сильном огне до румяности.
- Огурец почистите и нарежьте ломтиками.
- Яйца отварите вкрутую, очистите и разрежьте каждое на 4 части. Зеленый лук мелко порубите, а брынзу раскрошите руками.
- Для заправки соедините натуральный йогурт, майонез, мед, горчицу и яблочный уксус, после чего хорошо перемешайте до однородности.
- На тарелку выложите салатную зелень, сверху распределите грибы, огурцы и яйца. Полейте салат половиной заправки и немного посолите.
- Затем добавьте брынзу и зеленый лук, влейте остальную заправку, а сверху посыпьте хрустящим беконом, поломав его руками.
- В конце приправьте салат свежемолотым черным перцем.
Как приготовить салат из молодой капусты?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1/2 небольшого кочана молодой капусты;
– 1 морковка;
– 5 – 6 редисок;
– 1 небольшой пучок зелени;
– 4 – 5 столовых ложек греческого йогурта;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– 1 чайная ложка меда;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– сок 1/2 лимона;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу.
Классика, которая всегда в моде: смотрите видео
Приготовление:
- Молодую капусту тонко нарежьте.
- Морковь натрите на терке. Редис нарежьте кружочками или полукружочками.
- Зелень мелко порубите.
- В большой миске соедините все овощи.
- Отдельно приготовьте соус: смешайте греческий йогурт, майонез, дижонскую горчицу, мед, измельченный чеснок, лимонный сок и часть мелко нарезанной зелени.
- Добавьте соль и перец по вкусу, после чего хорошо перемешайте до однородности.
- Заправьте салат готовым соусом, еще раз перемешайте и оставьте на 5–10 минут, чтобы он настоялся.
Как сделать салат с копченым мясом?
Ингредиенты:
– 1 копченое куриное филе;
– 4 вареных яйца;
– 2 – 3 помидора;
– 200 граммов маринованных грибов;
– 100 граммов твердого сыра;
– 4 ломтика тостового хлеба;
– масло;
– соль;
– паприка;
– майонез.
Отличная идея для праздника: смотрите видео
Приготовление:
- Копченое куриное филе, помидоры и вареные яйца нарежьте кубиками.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке.
- Отдельно приготовьте сухарики: тостовый хлеб нарежьте кубиками, сразу добавьте соль, паприку и немного масла, хорошо перемешайте, выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте примерно 10 минут при температуре 200 градусов.
- На тарелку, в которой будете собирать салат, поставьте кулинарное кольцо и поочередно выкладывайте все подготовленные ингредиенты, перемазывая слои майонезом.
- После этого поставьте салат в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо настоялся. Перед подачей посыпьте сверху сухариками.
