Если график работы плотный, но все же хочется домашней пасхи, решение есть, пишет Vita_foodblog. Рецепт пасхи где не нужно долго месить руками, а результат при этом остается тем же удивит многих.

Как испечь кулич без замеса?

1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 300 миллилитров теплого молока;

– 35 граммов свежих дрожжей;

– 1 столовая ложка сахара;

– 4 столовые ложки муки от общего количества;

– 5 желтков;

– 175 граммов сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– цедра 1 апельсина;

– 75 миллилитров коньяка или рома;

– 200 граммов растопленного сливочного масла;

– 600 граммов муки;

– 150 граммов изюма;

– 1 столовая ложка муки.

Приготовление:

Сухофрукты заранее залейте коньяком, ромом или вином и оставьте, чтобы они хорошо набухли. Для опары смешайте теплое молоко, свежие дрожжи, сахар и 4 столовые ложки муки от общего количества. Оставьте массу на 15 минут, а тем временем подготовьте остальные составляющие. Желтки взбейте с сахаром и солью примерно 5 минут. После этого влейте опару, растопленное и охлажденное сливочное масло, а также коньяк или ром, в котором набухал изюм. Частями введите муку. Тесто не вымешивайте руками – его нужно просто перемешать ложкой. Далее накройте и оставьте на 1 час. Затем добавьте изюм, предварительно смешанный с 1 столовой ложкой муки, и снова перемешайте ложкой. После этого оставьте тесто еще на 1 час. Далее еще раз его перемешайте, разделите на 3 равные части и разложите в формы. Оставьте подходить еще на 1 час. Выпекайте куличи 40–45 минут. Если верх начнет слишком быстро румяниться, накройте его фольгой.

Что добавить в пасху: цукаты или изюм?

Если хочется испечь пасху с привычным классическим вкусом, чаще всего выбирают изюм. Он добавляет тесту естественной сладости, не перегружает вкус и хорошо сочетается с мягкой структурой сдобной выпечки, пишет РБК-Украина. Именно поэтому изюм часто является самым универсальным вариантом для традиционной пасхи.

Цукаты дают совсем другой результат. Это кусочки фруктов, ягод, а иногда и овощей, которые сначала проваривают в сахарном сиропе, а затем высушивают. Поэтому они становятся плотнее, слаще и добавляют выпечке выразительного аромата и цвета. Пасха с ними выглядит ярче, а вкус имеет более насыщенный сладкий акцент.

Можно их совместить в одном куличе. Такой подход дает интересную текстуру, мягкий баланс вкуса и красивый вид в разрезе. Чаще всего удачным считают соотношение, где большую часть составляют изюм, а меньшую – цукаты: примерно 70% к 30%.

