Блюда должны быть не только вкусными, но и вызывать аппетит и расхваливание с одного взгляда. Эта закуска, на которую уйдет всего 20 минут, вызывает именно такой эффект, рассказывает TikTok Смачненькие рецепты.
Как сделать яйца с хреном на Пасху?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
для желтых яиц:
– 1 литр воды;
– 50 миллилитров воды;
– пол чайной ложки соли;
– 3 столовые ложки куркумы;
для фиолетовых яиц:
– 1 маленькая свекла;
– 1 стакан воды;
– 1 столовая ложка уксуса;
начинка:
– белый хрен + желтки от яиц + майонез;
– готовый свекольный хрен + желтки + майонез.
Приготовление:
- Отварите яйца в течение 7 минут, после чего дайте им полностью остыть в холодной воде и очистите от скорлупы.
- Для окрашивания подготовьте два раствора: свекольный и куркумовый. Свеклу следует натереть на мелкой терке или измельчить блендером, смешав массу с водой и уксусом.
- Раствор с куркумой необходимо проварить на слабом огне около 5 минут. Важно: погружайте яйца в маринады только тогда, когда все ингредиенты станут комнатной температуры.
- Оставьте яйца в цветных растворах на несколько часов, а еще лучше – на всю ночь, чтобы получить максимально насыщенный оттенок.
- Подготовьте начинку: возьмите готовый хрен (можно смешать два вида), предварительно отцедив из него избыточную жидкость.
- Соедините хрен с вареными желтками и добавьте немного майонеза, постепенно регулируя густоту до кремообразного состояния.
Традиционные продукты на Пасху
Основу составляет праздничная выпечка – сдобная или творожная пасха, а также отварные и окрашенные куриные яйца, рассказывает портал "Новости Украины".
Из мясных изделий лучше всего подходят домашняя колбаса, запеченная буженина, копченый балык или кусок сала. Дополняют этот набор молочными продуктами, например домашним сыром и сливочным маслом, а также обязательно кладут корень свежего хрена и щепотку соли.