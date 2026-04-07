Блюда должны быть не только вкусными, но и вызывать аппетит и расхваливание с одного взгляда. Эта закуска, на которую уйдет всего 20 минут, вызывает именно такой эффект, рассказывает TikTok Смачненькие рецепты.

К теме Глазурь для пасхи за 10 минут: простые способы без термометра и сырых яиц

Как сделать яйца с хреном на Пасху?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

для желтых яиц:

– 1 литр воды;

– 50 миллилитров воды;

– пол чайной ложки соли;

– 3 столовые ложки куркумы;

для фиолетовых яиц:

– 1 маленькая свекла;

– 1 стакан воды;

– 1 столовая ложка уксуса;

начинка:

– белый хрен + желтки от яиц + майонез;

– готовый свекольный хрен + желтки + майонез.

Эта закуска приковывает внимание с первого взгляда: смотрите видео



Приготовление:

Отварите яйца в течение 7 минут, после чего дайте им полностью остыть в холодной воде и очистите от скорлупы. Для окрашивания подготовьте два раствора: свекольный и куркумовый. Свеклу следует натереть на мелкой терке или измельчить блендером, смешав массу с водой и уксусом. Раствор с куркумой необходимо проварить на слабом огне около 5 минут. Важно: погружайте яйца в маринады только тогда, когда все ингредиенты станут комнатной температуры. Оставьте яйца в цветных растворах на несколько часов, а еще лучше – на всю ночь, чтобы получить максимально насыщенный оттенок. Подготовьте начинку: возьмите готовый хрен (можно смешать два вида), предварительно отцедив из него избыточную жидкость. Соедините хрен с вареными желтками и добавьте немного майонеза, постепенно регулируя густоту до кремообразного состояния.

Традиционные продукты на Пасху

Основу составляет праздничная выпечка – сдобная или творожная пасха, а также отварные и окрашенные куриные яйца, рассказывает портал "Новости Украины".

Из мясных изделий лучше всего подходят домашняя колбаса, запеченная буженина, копченый балык или кусок сала. Дополняют этот набор молочными продуктами, например домашним сыром и сливочным маслом, а также обязательно кладут корень свежего хрена и щепотку соли.

Какие рецепты попробовать?