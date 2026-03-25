"Львовская" пасха от Дарьи Цвек относится именно к таким – это праздничная выпечка с характером, которая давно стала узнаваемой для многих семей, пишет Onyshkevychi. В этой пасхе нет случайных деталей – все продумано до мелочей.

Как приготовить пасху от Дарьи Цвек?

Время : 4 часа

Порций: 6

Ингредиенты:

– 750 граммов муки;

– 300 миллилитров молока 2,5%;

– 8 желтков;

– 50 граммов дрожжей;

– 50 граммов прессованных дрожжей;

– 150 граммов масла;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 50 граммов изюма;

– 50 граммов цукатов;

– 3 миндалины;

для глазури:

– 200 граммов сахарной пудры;

– 1 белок;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

В глубокую миску налейте подогретое молоко, добавьте чайную ложку сахара, сухие дрожжи, перемешайте и оставьте под крышкой на 15 минут. Отделите яичные желтки от белков. Добавьте к желткам сахар, ванильный сахар и взбейте венчиком до однородной светлой массы. В просеянной муке сделайте углубление и вылейте туда опару. Добавьте соль, взбитые желтки, перемешайте и замесите тесто. Добавьте растопленное сливочное масло и продолжайте вымешивать тесто в течение 10 минут. Добавьте промытый и высушенный изюм, измельченный миндаль и перемешайте. Сформируйте из теста шар, накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме. После этого слегка обомните тесто, разделите на порции, сформируйте шарики и выложите в формы, заполнив их на треть. Накройте полотенцем и дайте тесту подняться еще 20 минут. Смажьте куличи взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке до золотистого цвета. Время выпекания зависит от размера форм и составляет от 45 до 60 минут. Дайте куличам остыть и выньте из форм. Для глазури смешайте сахарную пудру с яичным белком и хорошо разотрите вилкой. Добавьте лимонный сок и перемешайте. Покройте куличи глазурью и по желанию украсьте.

Почему кулич трескается?

Во время выпекания кулича часто возникает одна и та же проблема – тесто трескается. Чаще всего это происходит из-за муки. Одна из них – неудачно выбранная мука, пишет Тelegraf.

Важно учитывать не только сорт, но и на помол. Для паски советуют брать пшеничную муку первого сорта, ведь она содержит больше клейковины и крахмала. Благодаря этому тесто получается эластичным и лучше держит форму в духовке.

Еще одна распространенная ошибка – избыток муки. Именно поэтому стоит точно придерживаться пропорций, указанных в рецепте. Чтобы проверить консистенцию теста, его можно надрезать ножом – если оно не липнет к лезвию, значит уже готово к выпеканию.

