"Львовская" пасха от Дарьи Цвек относится именно к таким – это праздничная выпечка с характером, которая давно стала узнаваемой для многих семей, пишет Onyshkevychi. В этой пасхе нет случайных деталей – все продумано до мелочей.
Как приготовить пасху от Дарьи Цвек?
- Время: 4 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 750 граммов муки;
– 300 миллилитров молока 2,5%;
– 8 желтков;
– 50 граммов дрожжей;
– 50 граммов прессованных дрожжей;
– 150 граммов масла;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов цукатов;
– 3 миндалины;
для глазури:
– 200 граммов сахарной пудры;
– 1 белок;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Приготовление:
- В глубокую миску налейте подогретое молоко, добавьте чайную ложку сахара, сухие дрожжи, перемешайте и оставьте под крышкой на 15 минут. Отделите яичные желтки от белков.
- Добавьте к желткам сахар, ванильный сахар и взбейте венчиком до однородной светлой массы. В просеянной муке сделайте углубление и вылейте туда опару. Добавьте соль, взбитые желтки, перемешайте и замесите тесто.
- Добавьте растопленное сливочное масло и продолжайте вымешивать тесто в течение 10 минут. Добавьте промытый и высушенный изюм, измельченный миндаль и перемешайте.
- Сформируйте из теста шар, накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме. После этого слегка обомните тесто, разделите на порции, сформируйте шарики и выложите в формы, заполнив их на треть. Накройте полотенцем и дайте тесту подняться еще 20 минут.
- Смажьте куличи взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке до золотистого цвета. Время выпекания зависит от размера форм и составляет от 45 до 60 минут.
- Дайте куличам остыть и выньте из форм. Для глазури смешайте сахарную пудру с яичным белком и хорошо разотрите вилкой. Добавьте лимонный сок и перемешайте. Покройте куличи глазурью и по желанию украсьте.
Почему кулич трескается?
Во время выпекания кулича часто возникает одна и та же проблема – тесто трескается. Чаще всего это происходит из-за муки. Одна из них – неудачно выбранная мука, пишет Тelegraf.
Важно учитывать не только сорт, но и на помол. Для паски советуют брать пшеничную муку первого сорта, ведь она содержит больше клейковины и крахмала. Благодаря этому тесто получается эластичным и лучше держит форму в духовке.
Еще одна распространенная ошибка – избыток муки. Именно поэтому стоит точно придерживаться пропорций, указанных в рецепте. Чтобы проверить консистенцию теста, его можно надрезать ножом – если оно не липнет к лезвию, значит уже готово к выпеканию.
