Оригинальная подача яиц – одна из главных задач на Пасху для каждой хозяйки. Как достичь невероятного эффекта без затрат времени и усилий – рассказывает TikTok yummy.lera.

Как замариновать яйца на Пасху?

Время : 20 минут

Порций: 6

Ингредиенты:

– 6 сваренных вкрутую яиц;

– 2 вареных или запеченных свеклы;

– 1 чайная ложка соли;

– пол чайной ложки сахара;

– 1 столовая ложка уксуса или лимонного сока;

начинка:

– 6 желтков;

– 45 граммов крем-сыра;

– 45 граммов французского соуса;

– соль и перец по вкусу.

Как приготовить яйца на Пасху: рецепт

Приготовление:

В сотейнике или небольшой кастрюле соедините ломтики отварной свеклы с солью, сахаром и уксусом, залив смесь двумя стаканами чистой воды. Доведите жидкость до кипения, после чего снимите с огня и оставьте охлаждаться до комнатной температуры. Очистите заранее сваренные яйца от скорлупы, окуните их в подготовленный свекольный рассол и поставьте в холодильник на 2 – 3 часа. Следите, чтобы маринад полностью покрывал яйца. Достаньте промаринованные яйца, что приобрели насыщенный розовый оттенок, и тщательно просушите их на бумажных полотенцах. Острым ножом разрежьте каждое яйцо пополам и осторожно выньте желтки. К желткам добавьте мягкий крем-сыр, порцию соуса, а также щепотку соли и перца. Разомните компоненты до идеально гладкой, однородной консистенции. Полученной массой аккуратно наполните подготовленные белковые "лодочки" и украсьте закуску свежей зеленью или кунжутом перед подачей.

Как сварить яйца, чтобы легко чистились?

Чтобы скорлупа отделялась от белка без усилий, самое важное – избегать закладки яиц в холодную воду. Кладите яйца комнатной температуры непосредственно в активный кипяток с помощью ложки, советует Akademia Smaku.

Такой температурный шок заставляет белок мгновенно свернуться и немного отойти от внутренней пленки. Для дополнительного эффекта добавьте в воду чайную ложку соли или немного уксуса.

По окончании времени приготовления немедленно переложите яйца в миску с очень холодной водой. Быстрое охлаждение останавливает процесс приготовления и создает необходимую воздушную прослойку между белком и оболочкой. Оставьте их в ледяной воде минимум на 15 минут, поскольку теплые яйца всегда чистятся гораздо хуже из-за слишком плотного прилегания пленки к нежной структуре белка.

Что вкусного приготовить?