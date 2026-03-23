Оригінальна подача яєць – одне з головних завдань на Великдень для кожної господині. Як досягнути неймовірного ефекту без витрат часу та зусиль – розповідає TikTok yummy.lera.

Як замаринувати яйця на Великдень?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 6 зварених на круто яєць;

– 2 варених або запечених буряка;

– 1 чайна ложка солі;

– пів чайної ложки цукру;

– 1 столова ложка оцту або лимонного соку;

начинка:

– 6 жовтків;

– 45 грамів крем-сиру;

– 45 грамів французького соусу;

– сіль та перець до смаку.

Як приготувати яйця на Великдень: рецепт

Приготування:

У сотейнику або невеликій каструлі поєднайте скибочки відвареного буряка з сіллю, цукром та оцтом, заливши суміш двома склянками чистої води. Доведіть рідину до кипіння, після чого зніміть з вогню та залиште охолоджуватися до кімнатної температури. Очистьте заздалегідь зварені яйця від шкаралупи, занурте їх у підготовлений буряковий розсіл та поставте в холодильник на 2 – 3 години. Слідкуйте, щоб маринад повністю покривав яйця. Дістаньте промариновані яйця, що набули насиченого рожевого відтінку, та ретельно просушіть їх на паперових рушниках. Гострим ножем розріжте кожне яйце навпіл і обережно вийміть жовтки. До жовтків додайте м’який крем-сир, порцію соусу, а також дрібку солі та перцю. Розімніть компоненти до ідеально гладкої, однорідної консистенції. Отриманою масою акуратно наповніть підготовлені білкові "човники" та прикрасьте закуску свіжою зеленню або кунжутом перед подачею.

Як зварити яйця, щоб легко чистилися?

Щоб шкаралупа відокремлювалася від білка без зусиль, найважливіше – уникати закладання яєць у холодну воду. Кладіть яйця кімнатної температури безпосередньо в активний окріп за допомогою ложки, радить Akademia Smaku.

Такий температурний шок змушує білок миттєво згорнутися і трохи відійти від внутрішньої плівки. Для додаткового ефекту додайте у воду чайну ложку солі або трохи оцту.

Після закінчення часу приготування негайно перекладіть яйця в миску з дуже холодною водою. Швидке охолодження зупиняє процес готування і створює необхідний повітряний прошарок між білком та оболонкою. Залиште їх у крижаній воді мінімум на 15 хвилин, оскільки теплі яйця завжди чистяться набагато гірше через занадто щільне прилягання плівки до ніжної структури білка.

