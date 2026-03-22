Ця страва готується швидко й не потребує жодної складної підготовки, повідомляє "Господинька"". Усе робиться буквально за кілька хвилин, а результат виходить святковим і справді доречним до Великодня.

Яку закуску приготувати на Великдень?

Час : 15 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 варені яйця;

– 200 – 250 грамів твердого сиру;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– сіль і перець до смаку;

– 2 столові ложки майонезу;

– 200–300 грамів буженини або шинки;

– 1 упаковку сиру косичка;

– листя салату.

Так легко та смачно / Колаж 24 Каналу

Приготування:

Варені яйця натріть на дрібній тертці. Так само натріть твердий сир, додайте часник, пропущений через прес, трохи чорного меленого перцю та сіль до смаку, зважаючи на солоність сиру. Спочатку добре перемішайте всі сухі інгредієнти, потім додайте майонез і ще раз ретельно вимішайте. Далі формуйте закуску. Візьміть одну нитку сиру косичка й акуратно її розрівняйте. На сирну стрічку викладіть один шматочок буженини. Зверху покладіть невеликий шматочок листя салату, зробивши дві тонкі смужки так, щоб вони трохи виступали за край буженини. У центр викладіть приблизно 1 столову ложку начинки, щоб вона трохи притиснула листя салату й зафіксувала його. Після цього обережно скрутіть буженину в рулетик, ніби трубочкою, і обв’яжіть усе підготовленою сирною стрічкою, зав’язавши її у вигляді невеликого бантика.

Як вибрати сир для салату?

Для салатів, намазок і холодних закусок найкраще підходить сир зі "спокійним смаком", пише Shuba, не надто різкий чи пересолений. Якщо потрібен універсальний продукт, варто дивитися на класичні тверді або напівтверді сорти, які легко натираються, добре ріжуться і не перебивають інші інгредієнти. Надто витримані сири з яскравим запахом для таких страв не завжди вдалі – вони можуть забрати всю увагу на себе.

Перше, на що варто звернути увагу в магазині, – зовнішній вигляд шматка. Хороший твердий сир має бути рівним на зрізі, без тріщин, без підсохлих країв і без вологи на поверхні. У доброго твердого сиру він рівномірний – від світло-кремового до жовтуватого, залежно від сорту.

Якщо бачите плями, різкі перепади тону або занадто яскравий неприродний колір, це вже привід насторожитися. Для салатів і намазок найчастіше найкраще працює сир із м’яким вершковим профілем, а не той, що "кричить" уже з вигляду.

