Перлова крупа часто залишається без уваги через тривалий процес підготовки у вигляді замочування. Проте існують кулінарні хитрощі, що дозволяють отримати поживний розсипчастий гарнір всього за годину, підказує портал Przepisy.

Як приготувати ідеальну перловку без замочування?

Скористайтеся технікою попереднього прожарювання, яка була відома нашим дідусям. Промиту крупу висипте у каструлю з товстим дном і прогрівайте на середньому вогні 5 – 7 хвилин, постійно помішуючи.

Як тільки зерна набудуть золотистого відтінку та приємного горіхового аромату, їхня структура зміниться. Клейковина стабілізується і не дозволить каші перетворитися на липку масу.

Ідеальний гарнір

Наступний етап – правильне томління. Залийте прожарену крупу окропом у пропорції 2,5 склянки води на 1 склянку зерен. Одразу додайте сіль та шматочок вершкового масла, щільно накрийте кришкою і встановіть мінімальний вогонь.

Такий підхід нагадує приготування плов. Тобто зерна не просто варяться, а рівномірно вбирають вологу, залишаючись цілісними та пружними завдяки попередній термічній обробці.

Чи треба дати каші настоятися?

"Дозрівання" каші – це важливий фінальний штрих її приготування. Коли через 35 – 45 хвилин рідина повністю зникне з поверхні, вимкніть плиту, але не відкривайте кришку, радить Smaker.

Загорніть каструлю в теплий рушник і залиште на 30 хвилин. У цей час перловка повільно доходить до ідеальної кондиції під дією залишкового тепла, стаючи надзвичайно ніжною та м'якою.

