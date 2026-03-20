Перловая крупа часто остается без внимания из-за длительного процесса подготовки в виде замачивания. Однако существуют кулинарные хитрости, позволяющие получить питательный рассыпчатый гарнир всего за час, подсказывает портал Przepisy.

Как приготовить идеальную перловку без замачивания?

Воспользуйтесь техникой предварительной прожарки, которая была известна нашим дедушкам. Промытую крупу высыпьте в кастрюлю с толстым дном и прогревайте на среднем огне 5 – 7 минут, постоянно помешивая.

Как только зерна приобретут золотистый оттенок и приятный ореховый аромат, их структура изменится. Клейковина стабилизируется и не позволит каше превратиться в липкую массу.

Идеальный гарнир / Фото Freepik

Следующий этап – правильное томление. Залейте прожаренную крупу кипятком в пропорции 2,5 стакана воды на 1 стакан зерен. Сразу добавьте соль и кусочек сливочного масла, плотно накройте крышкой и установите минимальный огонь.

Такой подход напоминает приготовление плова. То есть зерна не просто варятся, а равномерно впитывают влагу, оставаясь целостными и упругими благодаря предварительной термической обработке.

Надо ли дать каше настояться?

"Созревание" каши – это важный финальный штрих ее приготовления. Когда через 35 – 45 минут жидкость полностью исчезнет с поверхности, выключите плиту, но не открывайте крышку, советует Smaker.

Заверните кастрюлю в теплое полотенце и оставьте на 30 минут. В это время перловка медленно доходит до идеальной кондиции под действием остаточного тепла, становясь чрезвычайно нежной и мягкой.

