Это блюдо готовится быстро и не требует никакой сложной подготовки, сообщает "Господинька". Все делается буквально за несколько минут, а результат получается праздничным и действительно уместным к Пасхе.

Какую закуску приготовить на Пасху?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 вареных яйца;

– 200 – 250 граммов твердого сыра;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 200–300 граммов буженины или ветчины;

– 1 упаковку сыра косичка;

– листья салата.

Так легко и вкусно

Приготовление:

Вареные яйца натрите на мелкой терке. Так же натрите твердый сыр, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, немного черного молотого перца и соль по вкусу, учитывая соленость сыра. Сначала хорошо перемешайте все сухие ингредиенты, затем добавьте майонез и еще раз тщательно вымешайте. Далее формируйте закуску. Возьмите одну нитку сыра косичка и аккуратно ее разровняйте. На сырную ленту выложите один кусочек буженины. Сверху положите небольшой кусочек листьев салата, сделав две тонкие полоски так, чтобы они немного выступали за край буженины. В центр выложите примерно 1 столовую ложку начинки, чтобы она немного прижала листья салата и зафиксировала его. После этого осторожно сверните буженину в рулетик, будто трубочкой, и обвяжите все подготовленной сырной лентой, завязав ее в виде небольшого бантика.

Как выбрать сыр для салата?

Для салатов, намазок и холодных закусок лучше всего подходит сыр со "спокойным вкусом", пишет Shuba, не слишком резкий или пересоленный. Если нужен универсальный продукт, стоит смотреть на классические твердые или полутвердые сорта, которые легко натираются, хорошо режутся и не перебивают другие ингредиенты. Слишком выдержанные сыры с ярким запахом для таких блюд не всегда удачны – они могут забрать все внимание на себя.

Первое, на что стоит обратить внимание в магазине, – внешний вид куска. Хороший твердый сыр должен быть ровным на срезе, без трещин, без подсохших краев и без влаги на поверхности. У хорошего твердого сыра он равномерный – от светло-кремового до желтоватого, в зависимости от сорта.

Если видите пятна, резкие перепады тона или слишком яркий неестественный цвет, это уже повод насторожиться. Для салатов и намазок чаще всего лучше всего работает сыр с мягким сливочным профилем, а не тот, что "кричит" уже с виду.

