Благодаря этому рецепту можно достичь той структуры, за которую домашнюю пасхальную выпечку ценят больше всего, информирует портал Вкусные домашние рецепты. Здесь важно не спешить – это рецепт, в котором хороший результат зависит от времени и вымешивания.

Как испечь паску?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 6 желтков;

– 40 граммов прессованных дрожжей или 13 граммов сухих дрожжей;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов теплого молока;

– 550 граммов муки;

– 150 граммов мягкого масла;

– цедру 1 апельсина;

– ваниль;

– 1/3 чайной ложки куркумы;

– 200–250 граммов различных сухофруктов.

Приготовление:

Сухофрукты заранее залейте водой, апельсиновым соком или ромом. Для опары смешайте теплое молоко, дрожжи и 1 столовую ложку сахара из общего количества и оставьте на 20 минут. Отдельно разотрите желтки с сахаром, добавьте их к опаре, всыпьте ваниль, добавьте цедру апельсина и куркуму, перемешайте и соедините с 500 граммами муки. Тесто получится липким. После этого добавьте масло комнатной температуры и вымешивайте, пока оно полностью не соединится с тестом. Затем всыпьте еще 50 граммов муки. Готовое тесто должно не липнуть к рукам. Вымешивайте его примерно 10 минут. Если есть комбайн, можно воспользоваться им. Далее накройте тесто и оставьте подходить на 2 – 4 часа, поскольку оно сладкое, маслянистое и тяжелое, поэтому требует больше времени. Когда тесто подойдет, обомните его. По желанию можно отложить небольшой кусочек для колосков. К остальному тесту добавьте сухофрукты, хорошо вымесите до однородности, разделите на 4 формы диаметром 11 сантиметров и снова оставьте подходить еще на 2 – 4 часа. Выпекайте куличи при температуре 180 градусов 40 – 50 минут на решетке нижнего уровня. Поскольку тесто сладкое, оно быстро румянится, поэтому уже через 15 минут после начала выпекания накройте куличи фольгой, чтобы они не подгорели.

Как испечь вкусную паску?

Прежде всего стоит правильно подготовить ингредиенты, пишет РБК-Украина. Речь идет не только о точном количестве или весе каждого компонента, но и об их температуре.

Например, мука и сливочное масло, которые часто входят в рецепты пасхи, не должны быть холодными. Когда они имеют соответствующую температуру, тесто легче замешивается и получается более однородным. Если паску готовят на опаре, для нее советуют брать воду комнатной температуры. Это важно, ведь именно такие условия помогают дрожжам работать правильно и дают тесту возможность хорошо подняться.

В традиционных рецептах пасхи чаще всего используют живые, или свежие, дрожжи. Именно на них готовят опару, которая делает тесто особенно мягким, рыхлым и хорошо поднятым. Правда, этот способ требует больше времени, потому что иногда опара должна стоять в теплом месте более восьми часов.

Альтернативой могут быть разрыхлители. Они помогают ускорить процесс и немного упрощают приготовление. В то же время следует понимать, что разрыхлитель не дает такого же эффекта, как живые дрожжи, особенно когда речь идет о плотном сдобном тесте для пасхи. Лучшим вариантом для традиционной паски все же остаются живые дрожжи. Главное – заранее учесть время, нужное для опары, чтобы тесто успело хорошо подойти и выпечка удалась такой, как надо.

