Паска "Рафаэлло" особенно хорошо подходит к пасхальному столу, потому что сочетает сразу несколько удачных вещей – легкость, красивую подачу и знакомый десертный вкус, пишет Food Obozrevatel. Она понравится всем!

Как приготовить творожную паску?

Порций: 4

Ингредиенты:

– 350 граммов творога;

– 100 – 150 миллилитров сгущенного молока;

– 150 граммов сметаны 15%;

– 40 граммов кокосовой стружки;

– 20 граммов сливочного масла;

– 80 граммов миндаля;

– 30 граммов белого шоколада.

Такая вкусная пасха / Коллаж 24 Канала

Приготовление:

К творогу добавьте сгущенное молоко, сметану, кокосовую стружку и сливочное масло, после чего перебейте все блендером до однородной консистенции. Миндаль обжарьте, измельчите и добавьте к творожной массе, тогда хорошо перемешайте. Форму выстелите марлей, переложите в нее подготовленную массу, хорошо утрамбуйте и накройте краями марли. Сверху поставьте груз и оставьте в холодильнике на ночь. Затем достаньте из формы и украсьте.

Что такое творожная паска?

В древности для приготовления творожной пасхки специально вырезали формы, в которые вкладывали сладкую творожную массу с яйцами, изюмом и сахаром, а затем плотно зажимали, сообщает Светлана Климовская. За ночь она выстаивалась, отдавала лишнюю влагу и становилась еще плотнее. На праздник такой кулич уже был готов к употреблению.

Творожная паска – это традиционное пасхальное блюдо, которое готовят из творога, сливочного масла, сметаны и сахара. Обычно она имеет форму срезанной пирамиды. Это холодный десерт, чаще всего без выпекания, который символизирует Гроб Господень. Его обычно украшают изюмом, цукатами и орехами.

Приготовление пасхальных блюд в древности часто сопровождалось особыми обычаями и праздничным настроением. К этому процессу относились с большим вниманием, опрятностью и молитвой. Считалось, что хорошая мысль, спокойствие и сосредоточенность имеют особое значение, ведь праздничное блюдо должно было быть вкусным и красивым.

