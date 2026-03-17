Паска "Рафаэлло" особенно хорошо подходит к пасхальному столу, потому что сочетает сразу несколько удачных вещей – легкость, красивую подачу и знакомый десертный вкус, пишет Food Obozrevatel. Она понравится всем!
Как приготовить творожную паску?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 350 граммов творога;
– 100 – 150 миллилитров сгущенного молока;
– 150 граммов сметаны 15%;
– 40 граммов кокосовой стружки;
– 20 граммов сливочного масла;
– 80 граммов миндаля;
– 30 граммов белого шоколада.
Приготовление:
- К творогу добавьте сгущенное молоко, сметану, кокосовую стружку и сливочное масло, после чего перебейте все блендером до однородной консистенции.
- Миндаль обжарьте, измельчите и добавьте к творожной массе, тогда хорошо перемешайте.
- Форму выстелите марлей, переложите в нее подготовленную массу, хорошо утрамбуйте и накройте краями марли.
- Сверху поставьте груз и оставьте в холодильнике на ночь.
- Затем достаньте из формы и украсьте.
Что такое творожная паска?
В древности для приготовления творожной пасхки специально вырезали формы, в которые вкладывали сладкую творожную массу с яйцами, изюмом и сахаром, а затем плотно зажимали, сообщает Светлана Климовская. За ночь она выстаивалась, отдавала лишнюю влагу и становилась еще плотнее. На праздник такой кулич уже был готов к употреблению.
Творожная паска – это традиционное пасхальное блюдо, которое готовят из творога, сливочного масла, сметаны и сахара. Обычно она имеет форму срезанной пирамиды. Это холодный десерт, чаще всего без выпекания, который символизирует Гроб Господень. Его обычно украшают изюмом, цукатами и орехами.
Приготовление пасхальных блюд в древности часто сопровождалось особыми обычаями и праздничным настроением. К этому процессу относились с большим вниманием, опрятностью и молитвой. Считалось, что хорошая мысль, спокойствие и сосредоточенность имеют особое значение, ведь праздничное блюдо должно было быть вкусным и красивым.
