Паска каждый год остается главной выпечкой пасхального стола. Мягкая, высокая паска с влажной серединкой, грузинская паска хорошо держит форму и долго не черствеет, просто мечта пишет Вкусняшка.

Как приготовить грузинскую паску?

Время : 2 часа

Порций: 3 формы по 13 сантиметров в диаметре

Ингредиенты:

– 250 миллилитров молока;

– 50 граммов сахара;

– 30 граммов прессованных дрожжей;

– 200 граммов муки;

– 250 граммов сахара;

– 125 миллилитров сметаны;

– 3 желтка;

– 2 яйца;

– 125 граммов сливочного масла;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 0,25 чайной ложки куркумы;

– цедру 1 апельсина;

– 2 столовые ложки крепкого алкоголя;

– 650 граммов муки;

– 200 граммов сухофруктов;

– 1 столовую ложку муки.

Приготовление:

Сначала приготовьте опару. В миску всыпьте 50 граммов сахара, влейте теплое, но не горячее молоко, добавьте прессованные дрожжи и размешайте венчиком до полного растворения. Затем всыпьте 200 граммов просеянной муки, перемешайте до однородности, накройте миску пищевой пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 45 минут. Опара должна увеличиться в объеме примерно вдвое и стать воздушной. Далее приготовьте тесто. В большую миску всыпьте 250 граммов сахара, добавьте желтки, яйца, щепотку соли, сметану, цедру апельсина, крепкий алкоголь и все хорошо перемешайте венчиком. После этого добавьте растопленное сливочное масло, влейте масло без запаха, еще раз тщательно перемешайте, а тогда добавьте опару и куркуму. Снова доведите массу до однородности. Далее всыпьте 300 граммов просеянной муки, перемешайте венчиком, а затем добавьте еще 350 граммов муки и начинайте замешивать тесто руками или миксером с соответствующими насадками. Рабочую поверхность и руки смажьте маслом, выложите тесто и продолжайте вымешивать, не подсыпая лишней муки. Готовое тесто должно быть мягким, нежным, однородным и не липнуть к рукам. Сформируйте шар, переложите обратно в миску, накройте полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 2 часа, чтобы тесто хорошо подросло. Тем временем подготовьте сухофрукты. Залейте их кипятком, перемешайте, слейте воду и хорошо просушите. Затем добавьте ложку муки и перемешайте, чтобы сухофрукты не оседали на дно. Тесто которое подошло выложите на смазанную маслом поверхность, руками сформируйте пласт, высыпьте сверху сухофрукты и осторожно вмешайте их в тесто до равномерного распределения. Отрывайте куски теста весом примерно 600 граммов и формируйте паски округлой формы. Выложите их в формы. Сверху накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1 час, чтобы они хорошо подросли. Перед выпеканием смажьте верх желтком, смешанным с 1 столовой ложкой молока. Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке примерно 1 час. Готовность проверяйте деревянной палочкой – она должна выходить сухой. После выпекания охлаждайте паски на стороне, время от времени переворачивая, а уже потом снимайте формы.

Что добавить в тесто, чтобы паска не крошилась?

Для паски часто советуют выбирать муку первого сорта, Семья и дом. Именно она хорошо подходит для такой выпечки, ведь содержит достаточно клейковины и крахмала, что важно для удачного теста. Благодаря этому масса получается более упругой, лучше держит форму во время выпекания, а готовая пасха имеет легкую и воздушную структуру.

Не менее важно точно соблюдать пропорции, указанных в рецепте. Даже небольшое отклонение может изменить консистенцию теста, а вместе с ней – и итоговый результат. Именно поэтому ингредиенты стоит отмерять внимательно, без спешки и "на глаз".

Отдельное внимание следует уделить вымешиванию. Тесто для паски требует длительной и тщательной работы – не менее 15 минут. За это время оно становится гладким, эластичным и хорошо набирает клейковину, а это непосредственно влияет на текстуру будущей выпечки.

Не стоит забывать и о соли. Она не только усиливает вкус теста, но и помогает улучшить его структуру. Именно сочетание правильной муки, точных пропорций, хорошего вымешивания и даже такой небольшой детали, как соль, в конце концов и дает тот результат, на который все ждут – хорошую, пышную и удачно испеченную паску.

