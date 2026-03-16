Паска щороку залишається головною випічкою великоднього столу. М’яка, висока паска з вологою серединкою, грузинська паска добре тримає форму й довго не черствіє, просто мрія пише Смаколик.
До теми Таку паску готували в домі Івана Франка: сімейний рецепт, перевірений роками
Як приготувати грузинську паску?
- Час: 2 години
- Порцій: 3 форми по 13 сантиметрів в діаметрі
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів молока;
– 50 грамів цукру;
– 30 грамів пресованих дріжджів;
– 200 грамів борошна;
– 250 грамів цукру;
– 125 мілілітрів сметани;
– 3 жовтки;
– 2 яйця;
– 125 грамів вершкового масла;
– 100 мілілітрів олії;
– 0,25 чайної ложки куркуми;
– цедру 1 апельсина;
– 2 столові ложки міцного алкоголю;
– 650 грамів борошна;
– 200 грамів сухофруктів;
– 1 столову ложку борошна.
Приготування:
- Спочатку приготуйте опару. У миску всипте 50 грамів цукру, влийте тепле, але не гаряче молоко, додайте пресовані дріжджі та розмішайте вінчиком до повного розчинення.
- Потім всипте 200 грамів просіяного борошна, перемішайте до однорідності, накрийте миску харчовою плівкою або рушником і залиште в теплому місці приблизно на 45 хвилин.
- Опара має збільшитися в об’ємі приблизно вдвічі й стати повітряною. Далі приготуйте тісто. У велику миску всипте 250 грамів цукру, додайте жовтки, яйця, дрібку солі, сметану, цедру апельсина, міцний алкоголь і все добре перемішайте вінчиком. Після цього додайте розтоплене вершкове масло, влийте олію без запаху, ще раз ретельно перемішайте, а тоді додайте опару і куркуму. Знову доведіть масу до однорідності.
- Далі всипте 300 грамів просіяного борошна, перемішайте вінчиком, а потім додайте ще 350 грамів борошна і починайте замішувати тісто руками або міксером із відповідними насадками.
- Робочу поверхню й руки змастіть олією, викладіть тісто та продовжуйте вимішувати, не підсипаючи зайвого борошна. Готове тісто має бути м’яким, ніжним, однорідним і не липнути до рук.
- Сформуйте кулю, перекладіть назад у миску, накрийте рушником або плівкою й залиште в теплому місці приблизно на 2 години, щоб тісто добре підросло. Тим часом підготуйте сухофрукти. Залийте їх кип’ятком, перемішайте, злийте воду й добре просушіть. Потім додайте ложку борошна та перемішайте, щоб сухофрукти не осідали на дно.
- Тісто яке підійшло викладіть на змащену олією поверхню, руками сформуйте пласт, висипте зверху сухофрукти й обережно вмішайте їх у тісто до рівномірного розподілу. Відривайте шматки тіста вагою приблизно 600 грамів і формуйте паски округлої форми. Викладіть їх у форми.
- Зверху накрийте харчовою плівкою й залиште в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб вони добре підросли.
- Перед випіканням змастіть верх жовтком, змішаним з 1 столовою ложкою молока. Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 1 годину.
- Готовність перевіряйте дерев’яною паличкою – вона має виходити сухою.
- Після випікання охолоджуйте паски на боці, час від часу перевертаючи, а вже потім знімайте форми.
Що додати у тісто, щоб паска не кришилася?
Для паски часто радять обирати борошно першого сорту, Сім'я і дім. Саме воно добре підходить для такої випічки, адже містить достатньо клейковини й крохмалю, що важливо для вдалого тіста. Завдяки цьому маса виходить більш пружною, краще тримає форму під час випікання, а готова паска має легку й повітряну структуру.
Не менш важливо точно дотримуватися пропорцій, зазначених у рецепті. Навіть невелике відхилення може змінити консистенцію тіста, а разом із нею – і підсумковий результат. Саме тому інгредієнти варто відміряти уважно, без поспіху й "на око".
Окрему увагу слід приділити вимішуванню. Тісто для паски потребує тривалої та ретельної роботи – щонайменше 15 хвилин. За цей час воно стає гладким, еластичним і добре набирає клейковину, а це безпосередньо впливає на текстуру майбутньої випічки.
Не варто забувати і про сіль. Вона не лише підсилює смак тіста, а й допомагає поліпшити його структуру. Саме поєднання правильного борошна, точних пропорцій, доброго вимішування та навіть такої невеликої деталі, як сіль, зрештою і дає той результат, на який всі чекають – гарну, пишну і вдало спечену паску.
Які рецепти варто спробувати?
Ситний бургер у лаваші точно стане вашим улюбленим перекусом.
А ще в пригоді стануть дуже ніжні котлетки з риби.