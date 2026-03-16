Паска щороку залишається головною випічкою великоднього столу. М’яка, висока паска з вологою серединкою, грузинська паска добре тримає форму й довго не черствіє, просто мрія пише Смаколик.

Як приготувати грузинську паску?

Час : 2 години

Порцій: 3 форми по 13 сантиметрів в діаметрі

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока;

– 50 грамів цукру;

– 30 грамів пресованих дріжджів;

– 200 грамів борошна;

– 250 грамів цукру;

– 125 мілілітрів сметани;

– 3 жовтки;

– 2 яйця;

– 125 грамів вершкового масла;

– 100 мілілітрів олії;

– 0,25 чайної ложки куркуми;

– цедру 1 апельсина;

– 2 столові ложки міцного алкоголю;

– 650 грамів борошна;

– 200 грамів сухофруктів;

– 1 столову ложку борошна.

Приготування:

Спочатку приготуйте опару. У миску всипте 50 грамів цукру, влийте тепле, але не гаряче молоко, додайте пресовані дріжджі та розмішайте вінчиком до повного розчинення. Потім всипте 200 грамів просіяного борошна, перемішайте до однорідності, накрийте миску харчовою плівкою або рушником і залиште в теплому місці приблизно на 45 хвилин. Опара має збільшитися в об’ємі приблизно вдвічі й стати повітряною. Далі приготуйте тісто. У велику миску всипте 250 грамів цукру, додайте жовтки, яйця, дрібку солі, сметану, цедру апельсина, міцний алкоголь і все добре перемішайте вінчиком. Після цього додайте розтоплене вершкове масло, влийте олію без запаху, ще раз ретельно перемішайте, а тоді додайте опару і куркуму. Знову доведіть масу до однорідності. Далі всипте 300 грамів просіяного борошна, перемішайте вінчиком, а потім додайте ще 350 грамів борошна і починайте замішувати тісто руками або міксером із відповідними насадками. Робочу поверхню й руки змастіть олією, викладіть тісто та продовжуйте вимішувати, не підсипаючи зайвого борошна. Готове тісто має бути м’яким, ніжним, однорідним і не липнути до рук. Сформуйте кулю, перекладіть назад у миску, накрийте рушником або плівкою й залиште в теплому місці приблизно на 2 години, щоб тісто добре підросло. Тим часом підготуйте сухофрукти. Залийте їх кип’ятком, перемішайте, злийте воду й добре просушіть. Потім додайте ложку борошна та перемішайте, щоб сухофрукти не осідали на дно. Тісто яке підійшло викладіть на змащену олією поверхню, руками сформуйте пласт, висипте зверху сухофрукти й обережно вмішайте їх у тісто до рівномірного розподілу. Відривайте шматки тіста вагою приблизно 600 грамів і формуйте паски округлої форми. Викладіть їх у форми. Зверху накрийте харчовою плівкою й залиште в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб вони добре підросли. Перед випіканням змастіть верх жовтком, змішаним з 1 столовою ложкою молока. Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 1 годину. Готовність перевіряйте дерев’яною паличкою – вона має виходити сухою. Після випікання охолоджуйте паски на боці, час від часу перевертаючи, а вже потім знімайте форми.

Що додати у тісто, щоб паска не кришилася?

Для паски часто радять обирати борошно першого сорту, Сім'я і дім. Саме воно добре підходить для такої випічки, адже містить достатньо клейковини й крохмалю, що важливо для вдалого тіста. Завдяки цьому маса виходить більш пружною, краще тримає форму під час випікання, а готова паска має легку й повітряну структуру.

Не менш важливо точно дотримуватися пропорцій, зазначених у рецепті. Навіть невелике відхилення може змінити консистенцію тіста, а разом із нею – і підсумковий результат. Саме тому інгредієнти варто відміряти уважно, без поспіху й "на око".

Окрему увагу слід приділити вимішуванню. Тісто для паски потребує тривалої та ретельної роботи – щонайменше 15 хвилин. За цей час воно стає гладким, еластичним і добре набирає клейковину, а це безпосередньо впливає на текстуру майбутньої випічки.

Не варто забувати і про сіль. Вона не лише підсилює смак тіста, а й допомагає поліпшити його структуру. Саме поєднання правильного борошна, точних пропорцій, доброго вимішування та навіть такої невеликої деталі, як сіль, зрештою і дає той результат, на який всі чекають – гарну, пишну і вдало спечену паску.

