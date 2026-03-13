У цьому рецепті важлива не кількість інгредієнтів, а правильний баланс, повідомляє Food Ideas. Саме він допомагає зробити котлети соковитими всередині та рум’яними після смаження.

Як вибрати котлети з хека?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 – 600 грамів філе хека або рибного фаршу;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 2 шматочки білого хліба або батона;

– 100 – 120 мілілітрів вершків 10% або молока;

– 1 яйце;

– кілька гілочок кропу;

– сіль та перець до смаку;

– панірувальні сухарі для панірування;

– рослинна олія для смаження.

Ідеальне поєднання / Фото Unsplash

Приготування:

Промийте й обсушіть філе хека, після чого пропустіть його через м’ясорубку. Якщо використовуєте готовий рибний фарш, одразу перекладіть його в миску. Білий хліб або батон поламайте на шматочки, залийте молоком або вершками й залиште на 10 – 15 хвилин, щоб він розм’як. Цибулю очистьте й дрібно наріжте, моркву також очистьте та натріть на великій тертці. На пательні розігрійте кілька ложок рослинної олії, викладіть цибулю й обсмажуйте 2 – 3 хвилини. Потім додайте моркву й готуйте овочі разом ще 2 – 3 хвилини. Зніміть із вогню та дайте їм охолонути. У великій мисці з’єднайте рибний фарш, яйце, обсмажені овочі та розмочений хліб разом із рідиною. Кріп промийте, дрібно наріжте й теж додайте до фаршу. Посоліть, поперчіть і добре все перемішайте. Сформуйте невеликі овальні котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях, викладіть на дошку або тарілку й поставте в холодильник на 30 хвилин. Після цього розігрійте на пательні рослинну олію, викладіть котлети й смажте приблизно по 3 хвилини з кожного боку, доки не з’явиться рум’яна скоринка.

Як вибрати хека?

Під час вибору замороженої риби варто уважно дивитися не лише на ціну, а й на її стан, пише РБК Україна. Шар глазурі не має бути надто товстим – у нормі йдеться приблизно про 2 – 4 міліметри. Якщо льоду забагато, є ризик заплатити переважно за воду, а не за сам продукт.

Не менш важливий і зовнішній вигляд тушки. Вона має бути рівною, цілою, без пошкоджень і без шматків, що відпадають. Добра риба не повинна мати жовтуватого відтінку, адже це може свідчити про неправильне зберігання або втрату якості. Так само небажано, щоб тушка була зігнута чи надто деформована.

Окрему увагу варто звернути на щільність риби. Вона не повинна розлазитися або виглядати занадто висушеною. Має значення і вага – якщо риба підозріло легка, це часто означає, що вона вже втратила багато вологи. Саме тому перед покупкою краще оцінити все разом: товщину глазурі, колір, форму, цілісність і вагу. Такий простий огляд допоможе обрати якісніший продукт і не помилитися.

