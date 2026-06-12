Рагу – це чудове рішення після важкого дня, коли стояти біля плити не хочеться, але треба зібрати рідних за столом. А з кабачками воно ще й виходить особливо апетитним, розповідає cook_with_me_at_home.

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Як приготувати рагу з кабачків?

Інгредієнти:

– 3 кабачки;

– 1 столова ложка масла гхі;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 перець;

– 4 зубчики часнику;

– 6 помідорів;

– спеції: сіль, мелений перець, хмелі-сунелі;

– лавровий лист;

– зелень;

заливка:

– 200 грамів сметани;

– 150 мілілітрів молока;

– 1 столова ложка борошна.

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Приготування: