Рагу — это отличное решение после тяжелого дня, когда не хочется стоять у плиты, но нужно собрать близких за столом. А с кабачками оно получается особенно аппетитным, рассказывает cook_with_me_at_home.

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Как приготовить рагу из кабачков?

Ингредиенты:

– 3 кабачка;

– 1 столовая ложка масла гхи;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 перец;

– 4 зубчика чеснока;

– 6 помидоров;

– специи: соль, молотый перец, хмели-сунели;

– лавровый лист;

– зелень;

заливка:

– 200 граммов сметаны;

– 150 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка муки.

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Приготовление: