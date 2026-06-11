Кабачок очень универсален и прекрасно сочетается абсолютно со всем. 24 Канал собрал несколько удачных рецептов, которые точно пригодятся.

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Блины из кабачков

Ингредиенты:

– 130 граммов муки;

– 200 миллилитров молока;

– 3 яйца;

– соль, перец, сушеный чеснок;

– пучок укропа;

– 300 граммов кабачка;

– 20 граммов сливочного масла;

соус:

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– пучок укропа;

– 150 граммов сметаны.

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Приготовление:

В чашу блендера налейте молоко, всыпьте муку, выложите тщательно промытый кабачок, вбейте куриные яйца и добавьте кусочек мягкого сливочного масла. Сюда же добавьте соль, черный перец, сушеный чеснок и свежий укроп, после чего тщательно перемешайте все ингредиенты до получения абсолютно гладкой, однородной текстуры. Полученные кабачковые блинчики обжаривайте на минимальном огне: держите на сковороде примерно одну минуту с первой стороны, а после переворачивания допекайте еще около тридцати секунд. К этому горячему блюду идеально подойдет пикантная заправка, для приготовления которой достаточно просто смешать густую сметану с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанной зеленью укропа.

Кабачковое рагу с молодым картофелем

Портал Cookpad предлагает совместить сразу несколько любимых овощей.

Ингредиенты:

– 1 килограмм молодого картофеля;

– 600 граммов куриного бедра;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– соль, перец и хмели-сунели по вкусу;

– 1 большой болгарский перец;

– 2 небольших кабачка.

Приготовление:

Нарежьте мясо порционными кусочками и выложите на разогретую сковороду для обжаривания. Тем временем подготовьте овощи: очищенный лук мелко нашинкуйте, а с моркови и кабачков снимите кожуру, и нарежьте их аккуратными кубиками. Переложите все овощное ассорти к мясу, приправьте любимыми специями по вкусу и слегка поджарьте массу, позволяя ингредиентам хорошо протушиться вместе. Параллельно с этим займитесь молодым картофелем – тщательно очистите его от тонкой кожицы, нарежьте крупными ломтиками и сложите в глубокую кастрюлю. Сюда же переложите горячую мясную зажарку с овощами и залейте все чистой водой так, чтобы жидкость полностью покрыла содержимое. Поставьте кастрюлю на плиту и сначала тушите блюдо на умеренном огне примерно полчаса, после чего уменьшите огонь до минимума и оставьте рагу доходить до полной готовности еще на 10 – 15 минут.

Запеканка с кабачком

А когда стоять у плиты не хочется, на помощь придет аппетитная запеканка от портала Shuba.

Ингредиенты:

– 3 кабачка;

– 600 граммов куриного фарша;

– 3 яйца;

– 1 луковица;

– несколько зубчиков чеснока;

– веточка укропа;

– 100 граммов твердого сыра;

– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление: