Кабачок дуже універсальний та чудово поєднується абсолютно з усім. 24 Канал зібрав кілька вдалих рецептів, які точно стануть у пригоді.

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Млинці з кабачків

Інгредієнти:

– 130 грамів борошна;

– 200 мілілітрів молока;

– 3 яйця;

– сіль, перець, сушений часник;

– пучок кропу;

– 300 грамів кабачка;

– 20 грамів вершкового масла;

соус:

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– пучок кропу;

– 150 грамів сметани.

Ці млинці вам точно сподобаються: дивіться відео

Приготування:

У чашу блендера налийте молоко, всипайте борошно, викладіть ретельно промитий кабачок, вбийте курячі яйця та додайте шматочок м'якого вершкового масла. Сюди ж всипте сіль, чорний перець, сушений часник і свіжий кріп, після чого ретельно перебийте всі інгредієнти до отримання абсолютно гладкої, однорідної текстури. Отримані кабачкові млинці обсмажуйте на мінімальному вогні: тримайте на пательні приблизно одну хвилину з першого боку, а після перевертання допікайте ще близько тридцяти секунд. До цієї гарячої страви ідеально підійде пікантна заправка, для приготування якої достатньо просто з'єднати густу сметану з пропущеним через прес часником та дрібно нашаткованою зеленню кропу.

Кабачкове рагу з молодою картопелькою

Портал Cookpad пропонує поєднати одразу кілька улюблених овочів.

Інгредієнти:

– 1 кілограм молодої картоплі;

– 600 грамів курячого стегна;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– сіль, перець та хмелі-сунелі до смаку;

– 1 великий болгарський перець;

– 2 невеликі кабачки.

Приготування:

Подрібніть м'ясо порційними шматочками та викладіть на розігріту пательню для обсмажування. Тим часом підготуйте овочі: очищену цибулю дрібно нашаткуйте, а знявши шкірку з моркви та кабачків, наріжте їх акуратними кубиками. Перекладіть усе овочеве асорті до м'яса, приправте улюбленими спеціями за смаком і злегка підсмажте масу, дозволяючи інгредієнтам добре протушкуватися разом. Паралельно з цим займіться молодою картоплею – ретельно очистіть її від тонкої шкірки, наріжте великими скибками і складіть у глибоку каструлю. Сюди ж перекладіть гарячу м'ясну засмажку з овочами та залийте все чистою водою так, щоб рідина повністю покрила вміст. Поставте каструлю на плиту і спочатку томіть страву на помірному вогні приблизно пів години, після чого зменште полум'я до мінімуму і залиште рагу доходити до повної готовності ще на 10 – 15 хвилин.

Запіканка з кабачком

А коли стояти біля плити не хочеться, на допомогу прийде апетитна запіканка від порталу Shuba.

Інгредієнти:

– 3 кабачки;

– 600 грамів курячого фаршу;

– 3 яйця;

– 1 цибуля;

– кілька зубчиків часнику;

– гілочка кропу;

– 100 грамів твердого сиру;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування: