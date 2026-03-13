У багатьох сім’ях такі рецепти дбайливо передаються від старших до молодших і з часом перетворюються на важливу частину святкування. Так було і в родині Івана Франка, пише Франко Наживо. Відомий письменник, публіцист і перекладач залишив по собі не лише культурну спадщину, а й міцну сімейну традицію, яку вдалося зберегти його нащадкам.

До теми Забуте київське печиво "мантульки": рецепт із кулінарної книжки 1957 року

Правнучка Івана Франка по лінії сина Петра, пані Іванка Міліянчук, провела дитячі роки у Львові. Вона виростала під опікою своєї бабусі Ольги-Марії Франко, завдяки якій у родині зберігалися давні звичаї, спогади й кулінарні рецепти. Саме тому цей варіант паски має не лише святкове значення, а й особливу родинну цінність.

Моя баба, Ольга Франко, любила варити і пекти. Зналася на секретах приготування всяких страв і приправ до них. Я любила дивитися, що і як вона готує. Особливо захоплювало приготування до свят, це була особлива атмосфера. Перед Великоднем баба планувала, що буде пекти, я дуже любила цей домашній клопіт. На бабки (тільки так називала паски) купувала найкращі продукти, обов’язково "бабські" (домашні) яйця, не менше тридцяти. Бо бабка мала бути жовта. Мала свої мірки, які вже знала, тому рідко користувалася вагою. Часто мені говорила: "та дві шуфлі муки"… В кухні було тепло і нам дітям, а нас було досить багато, просили не забігати до кухні, але ми завжди забігали, бо було цікаво дивитися, як місить тісто наша баба, – поділилася спогадами внучка знаменитого письменника.

Як спекти паску на Великдень?

Час : 3 години

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів муки;

– 250 мілілітрів молока;

– 30 грамів свіжих дріжджів;

– 4 жовтки;

– 50 грамів масла;

– 150 грамів цукру;

– щіпку солі;

– 1 ложка олії;

– 1 ложка сметани;

– цедра з цитрини.

Паска на Великдень / Фото unsplash

Приготування:

Візьміть частину теплого молока, додайте до нього дріжджі та трохи борошна із загальної кількості. Перемішайте до однорідності й залиште в теплому місці, щоб розпочалося бродіння. Коли суміш активізується, влийте решту молока, додайте борошно, жовтки та цукор. Замішуйте тісто доти, поки воно не стане гладким і не перестане липнути до рук. Після цього залиште його в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб воно підросло. Далі введіть топлене вершкове масло, олію, сметану та додайте натерту лимонну цедру. Ще раз ретельно вимісіть тісто й знову залиште його в теплому місці на 1 годину для повторного підйому. Готове тісто розкладіть по формах і дайте йому ще раз підрости в теплі. Коли воно збільшиться в об’ємі, випікайте при температурі 170 градусів.

Чи потрібно замочувати цукати в паску?

Цукати для паски часто попередньо замочують – так вони стають м’якшими, ароматнішими й краще розкриваються у випічці, повідомляє Shuba. Особливо вдалим вважають поєднання коньяку з апельсиновим соком.

Такий спосіб дає виразний аромат, але хвилюватися через алкоголь не варто – під час випікання він випаровується, залишаючи лише приємний запах. Найзручніше робити це ввечері. Цукати складають у банку, заливають коньяком або іншим алкоголем, закривають кришкою і ставлять у холодильник до ранку.

Якщо алкоголь не використовують, його можна замінити апельсиновим соком – результат також буде вдалим. Наступного дня цукати відціджують через сито, після чого дають їм трохи підсохнути й нагрітися до кімнатної температури. Перед додаванням у тісто їх обкачують у крохмалі або борошні. Це потрібно для того, щоб шматочки не осідали на дно і не віддавали зайвої вологи в тісто.

Якщо часу на замочування з вечора не було, цукати можна підготувати швидше. Для цього їх заливають ледь теплою водою приблизно на 10 хвилин, потім так само відціджують, обсушують і обкачують у крохмалі. Після такої підготовки вони краще поводяться у тісті, а сама паска виходить вдалішою.

Які рецепти варто зберегти?