У цьому рецепті збережено головну ідею страви – ніжне куряче м’ясо та соковиту начинку всередині. Але замість складного формування з цілим філе використовується фарш, тож страва виходить доступнішою для домашнього приготування й цілком підходить навіть для буденного обіду, повідомляє Shuba.

Як запекти котлети у духовці?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів курячого філе;

– 1 куряче яйце;

– 1 столова ложка крохмалю;

– 40 грамів вершкового масла;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 зубчик часнику;

– 1 пучок кропу;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– 30 грамів вершкового масла для форми.

Просто та смачно до обіду / Фото unsplash

Приготування:

Куряче філе наріжте й пропустіть через м’ясорубку або перебийте в блендері. Додайте яйце та 1 столову ложку крохмалю, після чого добре перемішайте. До фаршу введіть часник, пропущений через прес або дрібно подрібнений, посоліть і поперчіть до смаку, а тоді ще раз ретельно вимішайте. Готовий фарш відбийте об стіл 8 – 10 разів і залиште ненадовго відпочити. Тим часом дрібно наріжте кріп і натріть твердий сир. Духовку розігрійте до 200 градусів у режимі "верх–низ". Форму для запікання з високими стінками змастіть вершковим маслом. Розділіть фарш на 7 – 8 частин. Руками, змоченими у воді, розплескайте кожну частину в коржик. У середину викладіть кріп, натертий сир і шматочок вершкового масла, після чого сформуйте котлети. Перекладіть їх у форму швом донизу й запікайте 18 – 20 хвилин, доки фарш не посвітлішає. Подавайте котлети гарячими. Після повторного розігрівання в мікрохвильовці або духовці вони також залишатимуться соковитими.

Що можна ще додати до котлет?

Один із простих способів зробити котлети м’якшими – додати до фаршу трохи газованої води, пише Rmf. Саме вона допомагає зберегти ніжну текстуру і не дає м’ясу пересохнути під час смаження. У результаті котлети виходять соковитішими й делікатнішими на смак.

Важливу роль відіграють і спеції. Найчастіше для фаршу використовують сіль та чорний перець – це базове поєднання, без якого важко уявити добрі котлети. Найкраще смак розкривається тоді, коли додають свіжозмелений перець і звичайну не йодовану сіль.

Ще один компонент, який часто використовують для м’якості, – молоко. Воно робить м’ясну масу більш еластичною, тому фарш легше формувати, а самі котлети краще тримають форму на пательні.

Особливо добре працює поєднання молока з панірувальними сухарями. Після змішування утворюється волога м’яка маса, яка допомагає втримати сік усередині. Саме завдяки цьому котлети залишаються ніжними і не стають сухими після приготування.

Які рецепти спробувати?