У цьому рецепті збережено головну ідею страви – ніжне куряче м’ясо та соковиту начинку всередині. Але замість складного формування з цілим філе використовується фарш, тож страва виходить доступнішою для домашнього приготування й цілком підходить навіть для буденного обіду, повідомляє Shuba.
Як запекти котлети у духовці?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів курячого філе;
– 1 куряче яйце;
– 1 столова ложка крохмалю;
– 40 грамів вершкового масла;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 зубчик часнику;
– 1 пучок кропу;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– 30 грамів вершкового масла для форми.
Просто та смачно до обіду / Фото unsplash
Приготування:
- Куряче філе наріжте й пропустіть через м’ясорубку або перебийте в блендері.
- Додайте яйце та 1 столову ложку крохмалю, після чого добре перемішайте. До фаршу введіть часник, пропущений через прес або дрібно подрібнений, посоліть і поперчіть до смаку, а тоді ще раз ретельно вимішайте.
- Готовий фарш відбийте об стіл 8 – 10 разів і залиште ненадовго відпочити. Тим часом дрібно наріжте кріп і натріть твердий сир.
- Духовку розігрійте до 200 градусів у режимі "верх–низ".
- Форму для запікання з високими стінками змастіть вершковим маслом.
- Розділіть фарш на 7 – 8 частин. Руками, змоченими у воді, розплескайте кожну частину в коржик.
- У середину викладіть кріп, натертий сир і шматочок вершкового масла, після чого сформуйте котлети.
- Перекладіть їх у форму швом донизу й запікайте 18 – 20 хвилин, доки фарш не посвітлішає. Подавайте котлети гарячими.
- Після повторного розігрівання в мікрохвильовці або духовці вони також залишатимуться соковитими.
Що можна ще додати до котлет?
Один із простих способів зробити котлети м’якшими – додати до фаршу трохи газованої води, пише Rmf. Саме вона допомагає зберегти ніжну текстуру і не дає м’ясу пересохнути під час смаження. У результаті котлети виходять соковитішими й делікатнішими на смак.
Важливу роль відіграють і спеції. Найчастіше для фаршу використовують сіль та чорний перець – це базове поєднання, без якого важко уявити добрі котлети. Найкраще смак розкривається тоді, коли додають свіжозмелений перець і звичайну не йодовану сіль.
Ще один компонент, який часто використовують для м’якості, – молоко. Воно робить м’ясну масу більш еластичною, тому фарш легше формувати, а самі котлети краще тримають форму на пательні.
Особливо добре працює поєднання молока з панірувальними сухарями. Після змішування утворюється волога м’яка маса, яка допомагає втримати сік усередині. Саме завдяки цьому котлети залишаються ніжними і не стають сухими після приготування.
Які рецепти спробувати?
