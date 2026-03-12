В этом рецепте сохранена главная идея блюда – нежное куриное мясо и сочная начинка внутри. Но вместо сложного формирования с целым филе используется фарш, поэтому блюдо получается более доступным для домашнего приготовления и вполне подходит даже для будничного обеда, сообщает Shuba.
Интересно Сельдь вместо колбасы: как сделать вкусные бутерброды в пост
Как запечь котлеты в духовке?
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов куриного филе;
– 1 куриное яйцо;
– 1 столовая ложка крахмала;
– 40 граммов сливочного масла;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 пучок укропа;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– 30 граммов сливочного масла для формы.
Просто и вкусно к обеду / Фото unsplash
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте и пропустите через мясорубку или перебейте в блендере.
- Добавьте яйцо и 1 столовую ложку крахмала, после чего хорошо перемешайте. К фаршу введите чеснок, пропущенный через пресс или мелко измельченный, посолите и поперчите по вкусу, а тогда еще раз тщательно вымешайте.
- Готовый фарш отбейте об стол 8 – 10 раз и оставьте ненадолго отдохнуть. Тем временем мелко нарежьте укроп и натрите твердый сыр.
- Духовку разогрейте до 200 градусов в режиме "верх–низ".
- Форму для запекания с высокими стенками смажьте сливочным маслом.
- Разделите фарш на 7 – 8 частей. Руками, смоченными в воде, расплющите каждую часть в лепешку.
- В середину выложите укроп, натертый сыр и кусочек сливочного масла, после чего сформируйте котлеты.
- Переложите их в форму швом вниз и запекайте 18 – 20 минут, пока фарш не посветлеет. Подавайте котлеты горячими.
- После повторного разогрева в микроволновке или духовке они также будут оставаться сочными.
Что можно еще добавить к котлетам?
Один из простых способов сделать котлеты более мягкими – добавить к фаршу немного газированной воды, пишет Rmf. Именно она помогает сохранить нежную текстуру и не дает мясу пересохнуть во время жарки. В результате котлеты получаются более сочными и деликатными на вкус.
Немаловажную роль играют и специи. Чаще всего для фарша используют соль и черный перец – это базовое сочетание, без которого трудно представить хорошие котлеты. Лучше всего вкус раскрывается тогда, когда добавляют свежемолотый перец и обычную не йодированную соль.
Еще один компонент, который часто используют для мягкости, – молоко. Оно делает мясную массу более эластичной, поэтому фарш легче формировать, а сами котлеты лучше держат форму на сковороде.
Особенно хорошо работает сочетание молока с панировочными сухарями. После смешивания образуется влажная мягкая масса, которая помогает удержать сок внутри. Именно благодаря этому котлеты остаются нежными и не становятся сухими после приготовления.
Какие рецепты попробовать?
Эта "Мимоза" без майонеза точно вам понравится.
А еще стоит вспомнить вкусное печенье из детства за копейки.