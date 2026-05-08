Він дуже простий у виконанні: тісто готується в одній мисці, а коржі виходять вологими й насиченими, пише All recipes. Шоколадний крем робить торт достатньо святковим навіть без зайвих прикрас.

Як приготувати шоколадний торт для мами?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 240 грамів пшеничного борошна;

– 396 грамів цукру;

– 63 грами несолодкого какао-порошку;

– 8 грамів розпушувача;

– 1,5 чайної ложки соди;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка кави еспресо;

– 230 мілілітрів молока;

– 100 грамів рослинної олії;

– 2 яйця;

– 2 чайні ложки ванільного цукру;

– 230 мілілітрів окропу.

Для шоколадного крему:

– 200 грамів вершкового масла;

– 250–300 грамів цукрової пудри;

– 2–3 столові ложки какао-порошку;

– 2–3 столові ложки молока;

– ванільний екстракт до смаку.

Чудовий десерт / Фото unsplash

Приготування:

Духовку розігрійте до 175 градусів. Дві форми діаметром приблизно 23 сантиметри змастіть маслом і злегка присипте борошном або застеліть пергаментом. У велику миску просійте борошно, какао-порошок, розпушувач і соду. Додайте цукор, сіль і порошок еспресо, після чого все добре перемішайте вінчиком. В окремій ємності з’єднайте молоко, рослинну олію, яйця та ванільний екстракт. Влийте рідкі інгредієнти до сухої суміші й перемішайте до однорідності. Наприкінці обережно влийте окріп і ще раз добре вимішайте тісто – воно вийде досить рідким. Розподіліть масу між підготовленими формами та випікайте приблизно 30 – 35 хвилин. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою – вона має виходити сухою. Готові коржі залиште у формах на 10 хвилин, після чого перекладіть на решітку й повністю охолодіть. Для крему м’яке вершкове масло збийте міксером до пухкої консистенції. Поступово додайте цукрову пудру та какао-порошок, продовжуючи збивати. Влийте кілька ложок молока та трохи ванільного екстракту, щоб крем став ніжним і однорідним. Один корж викладіть на тарілку, змастіть частиною крему, накрийте другим коржем і покрийте кремом верх та боки торта. Перед подачею дайте десерту трохи настоятися.

Як приготувати апетитний торт на кипятку без заминок?

Сухі інгредієнти краще спочатку перемішати окремо. Борошно, какао, розпушувач або соду варто рівномірно розподілити між собою, і тільки після цього додавати рідку частину. Так тісто вийде одноріднішим, а корж краще підніметься під час випікання.

Не залишайте готове тісто надовго на столі. Після змішування його краще одразу перелити у форму й поставити в розігріту духовку. Так корж рівномірно пропечеться, збереже вологу текстуру і матиме виразніший шоколадний смак, інформує.

Форму варто підготувати заздалегідь – застелити дно пергаментом або змастити маслом. Це зекономить час після замішування, коли тісто вже потрібно швидко відправляти випікатися.

Тісто для торта буде дуже рідким після додавання окропу. Це правильно, і в результаті ви отримаєте найсмачніший і найсолодший шоколадний торт, який я коли-небудь куштувала!

– радить авторка кулінарних книг Робін Стоун.

Як зробити так, щоб у шоколадного торта була ідеальна текстура?

Для справді вдалого шоколадного торта варто почати з какао. Саме воно дає основний смак, тому краще брати якісний какао-порошок без зайвих домішок. Якщо какао слабке або має плаский смак, торт теж не матиме того насиченого шоколадного відтінку, на який ви розраховуєте, зазначає Тhe kitchn.

Щоб корж вийшов вологішим, у таких рецептах влити олію, а не вершкове масло. Масло додає смаку, але після охолодження може робити м’якуш щільнішим. Олія ж допомагає зберегти ніжну текстуру і не дає коржу швидко пересихати.

Не пересушуйте торт у духовці. Шоколадні коржі краще перевіряти трохи раніше, ніж здається потрібним. Якщо зубочистка виходить із кількома вологими крихтами, а не з рідким тістом, корж уже можна діставати. Так він залишиться м’яким і соковитим після охолодження.

