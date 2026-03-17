Домашнее печенье – это не только очень вкусно, а еще и невероятно легко. Даже не надо весов и миксера, ведь здесь все понятно на интуитивном уровне, рассказывает издание "Кураж".

Как быстро приготовить домашнее печенье?

Порций: 4

Ингредиенты:

– горсть муки;

– горсть сахара;

– кусочек мягкого сливочного масла;

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– щепотка соды.

Приготовление:

Соедините по горсти муки и сахара с порцией мягкого масла и перетрите все руками до состояния мелкой крошки. Добавьте яйцо, щепотку соли и соды, после чего замесите эластичное тесто, что не прилипает к пальцам. Сформируйте из массы небольшие шарики, прижмите их ладонью и по желанию нанесите узор вилкой. Выпекайте на сухом противне при 180 градусах 15 – 20 минут до появления золотистых краев. Для пикантности можно добавить в тесто цедру лимона или ваниль.

Чем можно заменить пшеничную муку?

Замена части пшеничной муки на овсяную не только добавляет печенью приятного орехового привкуса, но и делает его структуру более рассыпчатой и хрустящей, рассказывает Wszystkiego slodkiego.

Овсянка содержит больше клетчатки и полезных микроэлементов, что снижает гликемический индекс выпечки и обеспечивает длительное ощущение сытости. Для лучшего результата следует заменить примерно треть или половину объема пшеничной муки на овсяную мелкого помола или просто измельчить овсяные хлопья в кофемолке до состояния порошка.

В то же время овсяная мука не содержит столько клейковины, сколько пшеничная, поэтому тесто может стать несколько более хрупким. Чтобы оно держало форму, дайте ему отдохнуть 10 – 15 минут перед лепкой.

