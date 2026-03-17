Мягкая и нежная текстура – это именно то, за что мы так любим пирог с яблоками. Прилагать усилий не придется, надо только смешать ингредиенты ложкой. Поверьте: даже этого может быть вполне достаточно для фантастического результата, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить постный пирог с яблоками?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 4 яблока;

– 150 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 150 граммов муки;

– 100 граммов сахара;

– 50 граммов подсолнечного масла;

– изюм и корица по вкусу.

Любимое лакомство всегда уместно / Фото "Бутылка"

Приготовление:

Тщательно промойте яблоки и нарежьте их ломтиками среднего размера. В глубокой емкости соедините сахар, щепотку соли, корицу, масло и теплую воду. Активно перемешивайте смесь, пока сладкие кристаллы полностью не растворятся в жидкости. После этого постепенно всыпайте просеянную с разрыхлителем муку, замешивая гладкое тесто, что по своей консистенции должно напоминать густую домашнюю сметану. В полученную массу добавьте подготовленные яблоки и предварительно промытый изюм, осторожно перемешивая все лопаткой для равномерного распределения начинки. Перелейте тесто в застеленную пергаментом и смазанную форму, разровняйте поверхность. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 – 45 минут. Как только пирог приобретет аппетитный золотистый оттенок, доставайте его, дайте немного остыть и подавайте к столу.

Какие яблоки лучше всего подходят для пирога?

Для идеального пирога лучше всего выбирать сорта яблок с плотной мякотью и выраженной кислинкой. Именно кислота балансирует сладость теста, а прочная структура плода позволяет ломтикам держать форму и не превращаться в однородное пюре под воздействием высокой температуры, советует портал Wszystkiego slodkiego.

Самым популярным выбором среди кулинаров являются "Гренни Смит". Они остаются хрустящими даже после 40 минут в духовке и дают приятный контрастный вкус. Отличным выбором также будут сорта "Антоновка" или "Ренет Симиренко".

Если же вы ищете золотую середину между сладостью и крепостью, обратите внимание на "Джонаголд" или "Голден Делишес". Они имеют медовые нотки, но требуют немного меньше сахара в самом тесте. Профессиональные пекари часто советуют использовать "микс" из двух или трех разных сортов в одном пироге, чтобы сбалансировать вкусы и получить интересную структуру.

