Мʼяка та ніжні текстура – це саме те, за що ми так любимо пиріг з яблуками. Докладати зусиль не доведеться, треба лише змішати інгредієнти ложкою. Повірте: навіть цього може бути цілком достатньо для фантастичного результату, розповідає портал Shuba.

Як приготувати пісний пиріг з яблуками?

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 4 яблука;

– 150 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 150 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів соняшникової олії;

– родзинки та кориця на смак.

Улюблений смаколик завжди доречний / Фото "Пляшка"

Приготування:

Ретельно промийте яблука та наріжте їх скибочками середнього розміру. У глибокій ємності з’єднайте цукор, дрібку солі, корицю, олію та теплу воду. Активно перемішуйте суміш, доки солодкі кристали повністю не розчиняться в рідині. Після цього поступово всипайте просіяне з розпушувачем борошно, замішуючи гладке тісто, що за своєю консистенцією має нагадувати густу домашню сметану. В отриману масу додайте підготовлені яблука та попередньо промиті родзинки, обережно перемішуючи все лопаткою для рівномірного розподілу начинки. Перелийте тісто у застелену пергаментом та змащену форму, розрівняйте поверхню. Поставте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 – 45 хвилин. Як тільки пиріг набуде апетитного золотистого відтінку, діставайте його, дайте трохи охолонути і подавайте до столу.

Які яблука найкраще підходять для пирога?

Для ідеального пирога найкраще обирати сорти яблук із щільною м’якоттю та вираженою кислинкою. Саме кислота балансує солодкість тіста, а міцна структура плоду дозволяє скибочкам тримати форму і не перетворюватися на однорідне пюре під впливом високої температури, радить портал Wszystkiego slodkiego.

Найпопулярнішим вибором серед кулінарів є "Гренні Сміт". Вони залишаються хрусткими навіть після 40 хвилин у духовці та дають приємний контрастний смак. Чудовим вибором також будуть сорти "Антонівка" або "Ренет Симиренка".

Якщо ж ви шукаєте золоту середину між солодкістю та міцністю, зверніть увагу на "Джонаголд" або "Голден Делішес". Вони мають медові нотки, але потребують трохи менше цукру в самому тісті. Професійні пекарі часто радять використовувати "мікс" із двох або трьох різних сортів в одному пирозі, щоб збалансувати смаки та отримати цікаву структуру.

