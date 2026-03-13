Окрема перевага рецепта – тісто не потребує довгого вимішування чи складної підготовки, пише Smachnenke. Усе робиться швидко, а готове печиво виходить м’яким усередині й акуратним після нарізання.

До теми За копійки, а смак як із дитинства: як спекти печиво "Язички" на майонезі

Як приготувати кокосове печиво?

Час : 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 100 грамів цукру;

– 30 грамів розтопленого вершкового масла;

– 70 мілілітрів рослинної олії;

– 300 – 320 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 20 грамів какао;

– 2 – 3 чайні ложки молока;

– 2 – 3 столові ложки меду;

– кокосова стружка до смаку.

Смачний та простий смаколик до чаю / Колаж 24 Каналу

Приготування:

Збийте яйця із сіллю, ванільним цукром і цукром до однорідної маси. Додайте розтоплене вершкове масло та рослинну олію, після чого ще раз добре перемішайте. Окремо з’єднайте борошно з розпушувачем. Поступово всипайте суху суміш у яєчну масу й замісіть м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук. Розділіть його на дві рівні частини. Одну з них ще раз поділіть навпіл. До другої частини додайте какао й молоко, ретельно вимісіть до однорідності, щоб вийшло шоколадне тісто, а потім також поділіть його на дві частини. Одну частину світлого тіста викладіть на пергамент і руками або качалкою сформуйте прямокутний пласт. Зверху покладіть частину шоколадного тіста й розкачайте до однакової товщини. Так само підготуйте другу заготовку з решти тіста. Розкачуйте пласти завтовшки приблизно 1 сантиметр, не притискаючи тісто надто сильно. Випікайте у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20 хвилин, доки поверхня злегка не підрум’яниться. Щойно дістанете печиво з духовки, одразу змастіть його медом і посипте кокосовою стружкою. Дайте трохи охолонути, а потім наріжте ромбами або невеликими шматочками.

Що таке кокосова стружка?

Кокосова стружка – це висушена й дрібно подрібнена м’якоть стиглого кокоса, повідомляє Банка спецій. Її широко використовують у кулінарії, особливо у випічці та десертах.

Сружку отримують із білої частини плоду: спочатку м'якуш перетирають, потім висушують за високої температури, а далі просіюють, щоб отримати рівномірну структуру. Саме завдяки такій обробці кокосова стружка набуває звичного вигляду і добре підходить для різних страв.

Її додають у креми, тісто, цукерки, печиво та інші солодощі, де вона надає характерного смаку й аромату. Це простий, але дуже впізнаваний інгредієнт, який давно став звичним у домашній і професійній кулінарії.

