Така начинка виходить ситною й ніжною водночас, а тісто добре тримає форму під час варіння, повідомляє ютуб-канал Бабусині рецепти. Саме такий різновид улюблених вареників варто приготувати на наступну неділю.

Не пропустіть Як приготувати справжні лемківські фучки: те, що потрібно до посту

Як приготувати вареники за старовинним рецептом?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма готової звареної кулеші;

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– 1 кілограм просіяного пшеничного борошна;

– 500 мілілітрів холодної води;

– 2 жовтки;

– 2 чайні ложки солі;

– 6 – 8 столових ложок олії.

Готуємо неймовірні вареники за перевіреним рецептом: відео

Приготування:

Кукурудзяну крупу кілька разів промийте в холодній воді, щоб прибрати пил і можливі домішки. Перекладіть її в каструлю, залийте водою у співвідношенні 1:2, додайте сіль і поставте на вогонь. Під час нагрівання постійно помішуйте, щоб не утворювалися грудочки. Після закипання зменште вогонь і варіть кулешу до густої консистенції. Готову масу зніміть із плити та дайте їй повністю охолонути. Просійте борошно у велику миску, додайте олію й перетріть усе до дрібної крихти. Влийте холодну воду, додайте жовтки, сіль і замісіть м’яке еластичне тісто, яке добре тримає форму й не липне до рук. Охолоджену кулешу змішайте з кисломолочним сиром, додайте сіль і чорний перець до смаку, після чого ретельно перемішайте до однорідності. Тісто розкачайте в тонкий пласт і виріжте круглі заготовки. У центр кожної викладіть начинку, а потім щільно защипніть краї, формуючи вареники. Доведіть до кипіння велику каструлю підсоленої води, опустіть вареники в окріп і варіть, поки вони не спливуть на поверхню. Після цього дайте їм покипіти ще кілька хвилин. Подавайте вареники гарячими. За бажанням їх можна полити топленим маслом, доповнити шкварками, домашньою сметаною або підсмаженими вершками.

Як зварити вареники, щоб не розварилися?

Вареники слід опускати у киплячу, злегка підсолену воду й варити на середньому вогні, – інформує РБК-Україна. Щоб вони не злипалися під час приготування, у воду можна додати трохи олії.

Важливо, щоб води в каструлі було достатньо. Вареники мають вільно рухатися, а не лежати надто щільно один до одного. Саме тоді вони рівномірно проваряться і не втратять форму.

Заморожені вареники також кладуть лише в киплячу воду. Зазвичай на приготування потрібно приблизно 5 – 7 хвилин, але точний час залежить від розміру виробів і начинки.

За варениками варто стежити, адже якщо перетримати їх у воді, тісто може стати надто м’яким. Готові вареники бажано одразу вийняти й подавати, поки вони залишаються гарячими та ніжними.

Що ще смачного приготувати?