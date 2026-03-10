Такая начинка получается сытной и нежной одновременно, а тесто хорошо держит форму во время варки, сообщает ютуб-канал Бабушкины рецепты. Именно такую разновидность любимых вареников стоит приготовить на следующее воскресенье.

Как приготовить вареники по старинному рецепту?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма готовой сваренной кулеши;

– 500 граммов кисломолочного творога;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– 1 килограмм просеянной пшеничной муки;

– 500 миллилитров холодной воды;

– 2 желтка;

– 2 чайные ложки соли;

– 6 – 8 столовых ложек растительного масла.

Приготовление:

Кукурузную крупу несколько раз промойте в холодной воде, чтобы убрать пыль и возможные примеси. Переложите ее в кастрюлю, залейте водой в соотношении 1:2, добавьте соль и поставьте на огонь. Во время нагревания постоянно помешивайте, чтобы не образовывались комочки. После закипания уменьшите огонь и варите кулешу до густой консистенции. Готовую массу снимите с плиты и дайте ей полностью остыть. Просейте муку в большую миску, добавьте масло и перетрите все до мелкой крошки. Влейте холодную воду, добавьте желтки, соль и замесите мягкое эластичное тесто, которое хорошо держит форму и не липнет к рукам. Охлажденную кулешу смешайте с творогом, добавьте соль и черный перец по вкусу, после чего тщательно перемешайте до однородности. Тесто раскатайте в тонкий пласт и вырежьте круглые заготовки. В центр каждой выложите начинку, а затем плотно защипните края, формируя вареники. Доведите до кипения большую кастрюлю подсоленной воды, опустите вареники в кипяток и варите, пока они не всплывут на поверхность. После этого дайте им покипеть еще несколько минут. Подавайте вареники горячими. По желанию их можно полить топленым маслом, дополнить шкварками, домашней сметаной или поджаренными сливками.

Как сварить вареники, чтобы не разварились?

Вареники следует опускать в кипящую, слегка подсоленную воду и варить на среднем огне, – информирует РБК-Украина. Чтобы они не слипались во время приготовления, в воду можно добавить немного масла.

Важно, чтобы воды в кастрюле было достаточно. Вареники должны свободно двигаться, а не лежать слишком плотно друг к другу. Именно тогда они равномерно проварятся и не потеряют форму.

Замороженные вареники также кладут только в кипящую воду. Обычно на приготовление нужно примерно 5 – 7 минут, но точное время зависит от размера изделий и начинки.

За варениками стоит следить, ведь если передержать их в воде, тесто может стать слишком мягким. Готовые вареники желательно сразу вынуть и подавать, пока они остаются горячими и нежными.

