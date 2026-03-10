Такая начинка получается сытной и нежной одновременно, а тесто хорошо держит форму во время варки, сообщает ютуб-канал Бабушкины рецепты. Именно такую разновидность любимых вареников стоит приготовить на следующее воскресенье.
Не пропустите Как приготовить настоящие лемковские фучки: то, что нужно к посту
Как приготовить вареники по старинному рецепту?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма готовой сваренной кулеши;
– 500 граммов кисломолочного творога;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– 1 килограмм просеянной пшеничной муки;
– 500 миллилитров холодной воды;
– 2 желтка;
– 2 чайные ложки соли;
– 6 – 8 столовых ложек растительного масла.
Готовим невероятные вареники по проверенному рецепту: видео
Приготовление:
- Кукурузную крупу несколько раз промойте в холодной воде, чтобы убрать пыль и возможные примеси. Переложите ее в кастрюлю, залейте водой в соотношении 1:2, добавьте соль и поставьте на огонь.
- Во время нагревания постоянно помешивайте, чтобы не образовывались комочки. После закипания уменьшите огонь и варите кулешу до густой консистенции. Готовую массу снимите с плиты и дайте ей полностью остыть.
- Просейте муку в большую миску, добавьте масло и перетрите все до мелкой крошки. Влейте холодную воду, добавьте желтки, соль и замесите мягкое эластичное тесто, которое хорошо держит форму и не липнет к рукам.
- Охлажденную кулешу смешайте с творогом, добавьте соль и черный перец по вкусу, после чего тщательно перемешайте до однородности. Тесто раскатайте в тонкий пласт и вырежьте круглые заготовки.
- В центр каждой выложите начинку, а затем плотно защипните края, формируя вареники. Доведите до кипения большую кастрюлю подсоленной воды, опустите вареники в кипяток и варите, пока они не всплывут на поверхность.
- После этого дайте им покипеть еще несколько минут. Подавайте вареники горячими.
- По желанию их можно полить топленым маслом, дополнить шкварками, домашней сметаной или поджаренными сливками.
Как сварить вареники, чтобы не разварились?
Вареники следует опускать в кипящую, слегка подсоленную воду и варить на среднем огне, – информирует РБК-Украина. Чтобы они не слипались во время приготовления, в воду можно добавить немного масла.
Важно, чтобы воды в кастрюле было достаточно. Вареники должны свободно двигаться, а не лежать слишком плотно друг к другу. Именно тогда они равномерно проварятся и не потеряют форму.
Замороженные вареники также кладут только в кипящую воду. Обычно на приготовление нужно примерно 5 – 7 минут, но точное время зависит от размера изделий и начинки.
За варениками стоит следить, ведь если передержать их в воде, тесто может стать слишком мягким. Готовые вареники желательно сразу вынуть и подавать, пока они остаются горячими и нежными.
Что еще вкусного приготовить?
Вам непременно стоит попробовать любимый борщ Тараса Шевченко.
А еще вам понравится яичница, поджаренная в новый способ.