Блины, сырнички и даже бисквиты – что угодно с клубничным вареньем будет смаковать просто великолепно. Не беспокойтесь о сложности или, с этим быстрым рецептом портала Cookpad справится даже ребенок.
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Как быстро приготовить варенье из клубники?
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 500 граммов сахара.
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Клубничное удовольствие / Фото Pixabay
Приготовление:
- Сначала тщательно промойте ягоды, очистите их от хвостиков и выложите в дуршлаг, чтобы полностью избавиться от лишней влаги.
- Затем переложите клубнику во вместительную кастрюлю, засыпьте сахаром, аккуратно перемешайте и оставьте примерно на час при комнатной температуре.
- За это время ягоды пустят достаточно сока, после чего емкость можно ставить на плиту.
- Доведите массу до кипения на небольшом огне, а затем варите ее в течение 20 минут, периодически помешивая и снимая пену.
- Горячее варенье сразу же разлейте в заранее простерилизованные банки и герметично закатайте крышками.