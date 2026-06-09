Блины, сырнички и даже бисквиты – что угодно с клубничным вареньем будет смаковать просто великолепно. Не беспокойтесь о сложности или, с этим быстрым рецептом портала Cookpad справится даже ребенок.

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Как быстро приготовить варенье из клубники?

Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 500 граммов сахара.

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Клубничное удовольствие / Фото Pixabay

Приготовление: