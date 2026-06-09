Млинці, сирнички та навіть бісквіти – будь-що з полуничним варенням смакуватиме просто неперевершено. Не турбуйтеся про складність чи, з цим швидким рецептом порталу Cookpad впорається навіть дитина.
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Як швидко приготувати варення з полуниці?
Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– 500 грамів цукру.
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Полуничне задоволення / Фото Pixabay
Приготування:
- Спочатку ретельно промийте ягоди, очистьте їх від хвостиків і викладіть у друшляк, щоб повністю позбутися зайвої вологи.
- Потім перекладіть полуницю в містку каструлю, засипте цукром, акуратно перемішайте і залиште приблизно на годину за кімнатної температури.
- За цей час ягоди пустять достатньо соку, після чого місткість можна ставити на плиту.
- Доведіть масу до кипіння на невеликому вогні, а потім варіть її протягом 20 хвилин, періодично помішуючи та знімаючи піну.
- Гаряче варення відразу ж розлийте у заздалегідь простерилізовані банки та герметично закатайте кришками.