Млинці, сирнички та навіть бісквіти – будь-що з полуничним варенням смакуватиме просто неперевершено. Не турбуйтеся про складність чи, з цим швидким рецептом порталу Cookpad впорається навіть дитина.

До речі Полуниця довго буде свіжою: який секрет стане у пригоді

Як швидко приготувати варення з полуниці?

Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– 500 грамів цукру.

Google Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Полуничне задоволення / Фото Pixabay

Приготування:

  1. Спочатку ретельно промийте ягоди, очистьте їх від хвостиків і викладіть у друшляк, щоб повністю позбутися зайвої вологи.
  2. Потім перекладіть полуницю в містку каструлю, засипте цукром, акуратно перемішайте і залиште приблизно на годину за кімнатної температури.
  3. За цей час ягоди пустять достатньо соку, після чого місткість можна ставити на плиту.
  4. Доведіть масу до кипіння на невеликому вогні, а потім варіть її протягом 20 хвилин, періодично помішуючи та знімаючи піну.
  5. Гаряче варення відразу ж розлийте у заздалегідь простерилізовані банки та герметично закатайте кришками.