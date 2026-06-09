Млинці, сирнички та навіть бісквіти – будь-що з полуничним варенням смакуватиме просто неперевершено. Не турбуйтеся про складність чи, з цим швидким рецептом порталу Cookpad впорається навіть дитина.

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Як швидко приготувати варення з полуниці?

Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 500 грамів цукру.

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Полуничне задоволення / Фото Pixabay

Приготування: