В приготовлении фучек нет ничего сложного, а на вкус они просто превосходны, пишет Shuba. Лучше всего сочетаются со сметаной или грибным соусом.

Как приготовить фучки?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан квашеной капусты;

– 1 стакан муки;

– 1 стакан молока;

– 1 луковица;

– 1 луковица;

– 3 яйца;

– 2 грамма соды;

– 2 грамма тмина;

– соль и перец по вкусу;

– масло для жарки.

Замечательное блюдо для поста / Скриншот из видео "Готовим вкусно"

Приготовление:

Квашеную капусту отжимаем от лишней жидкости и мелко шинкуем. Лук нарезаем как можно меньше. В глубокой миске соединяем молоко, яйца, соду, соль и муку, замешиваем тесто немного гуще, чем для блинов. Добавляем капусту, лук и тмин, тщательно перемешиваем. Консистенция должна напоминать густую сметану. Если получилось слишком густо – доливаем молоко, если редко – подсыпаем еще муки. Жарим оладьи на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Подаем со сметаной или грибным соусом.

Как убрать горечь из капусты?

Если вкус капусты испорчен, то ее все равно еще можно спасти, информирует фейсбук-страница "Украинская бабушка". Хозяйки советуют промыть ее под холодной водой, чтобы уменьшить концентрацию веществ, дающих горечь.

Не выбрасывайте горькую капусту, потому что восстановить ее вкус достаточно просто залив новым рассолом. Сделайте свежую заливку с правильным количеством соли. А еще сгладить вкус можно благодаря моркови, яблоку или щепотке сахара, которые сделают капусту более нежной.

