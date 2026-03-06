Багато кухарів діляться своїми порадами щодо цього, повідомляє Express. До прикладу шеф-кухар Карі Гарсія вважає, що найкращий результат дає зовсім не олія чи масло, а звичайна столова ложка води. Хоча цей спосіб не такий популярний, саме він допомагає отримати дуже вдалу консистенцію.

Як посмажити смачну яєчню?

Кухарка радить додавати воду тоді, коли білки вже майже схопилися. Після цього пательню потрібно одразу накрити кришкою і залишити яйця ще ненадовго доготуватися. Завдяки пару білок не пересмажується, а м’яко доходить до готовності.

Чудовий сніданок / Фото unsplash

У результаті яєчня виходить ніжною і не сухою. До того ж білки та жовтки готуються більш рівномірно, тому страва не підгорає і має значно делікатнішу текстуру.

Такий прийом працює ще й тому, що вода не "забиває" смак яєць. Олія дає жирність, вершкове масло – характерний присмак, а пара, навпаки, не перетягує увагу на себе. Усе лишається дуже просто – ніжний білок, м’який жовток і природний аромат самої страви.

Особливо добре цей спосіб підходить тим, хто не любить пересушену яєчню з твердими краями. Достатньо не пропустити момент: щойно білок побілів і майже втратив прозорість, можна вливати ложку води. Більше не потрібно, інакше замість делікатної текстури вийде зайва волога.

Є ще один плюс, про який часто забувають: пательню після такого сніданку значно легше мити. Немає бризок олії, немає пригорілого масла, немає того важкого кухонного запаху, який потім ще довго стоїть у повітрі. Для ранку, коли все хочеться зробити швидко й без метушні, це справді вдалий варіант.

Щоб яєчня вийшла вдалою, важлива і температура. Сильний вогонь тут тільки шкодить – низ починає хапатися занадто швидко, а верх лишається сирим. Тому краще готувати на помірному нагріві. Тоді вода під кришкою перетворюється на пару поступово і м’яко доводить яйця до готовності.

Які спеції варто додати до яєць?

Найперше, що варто мати під рукою – чорний перець, пише Medium. Особливо свіжомелений у ньому є легка гострота й теплий аромат. Ще одна спеція, яка дивно добре працює з яйцями – паприка. Звичайна солодка паприка дає легкий копчений відтінок і красивий колір. Достатньо щіпки – і страва вже виглядає інакше.

Для тих, хто любить більш виразний смак, варто спробувати куркуму. Вона майже не робить страву гострою, зате додає теплу, трохи горіхову ноту. До того ж колір жовтка стає ще насиченішим. Достатньо буквально на кінчику ножа.

Які рецепти стануть у пригоді?