Ці неймовірні чебуреки вам захочеться повторювати навіть тоді, коли не буде жодних продуктових обмежень. Картопля та гриби – це неймовірне поєднання, яке перетворює на шедевр будь-яку страву, розповідає портал "Господинька".
Читайте також Соковиті та водночас пісні: дуже смачні котлети, які сподобаються кожному
Як приготувати смачні пісні чебуреки?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 250 мілілітрів води;
– пів чайної ложки солі;
– 1 столова ложка олії;
– 1 чайн ложка оцту;
– 500 грамів борошна;
начинка:
– 3 картоплини;
– 250 грамів печериць;
– 1 цибуля;
– сіль, перець, сушений часник до смаку;
– 1 столова ложка олії.
Улюблені чебуреки, які можна завжди / Фото "Господинька"
Приготування:
- У воду додаємо сіль, олію та оцет, добре перемішуємо.
- Поступово додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто, залишаємо "відпочити" на 15 – 20 хвилин.
- Картоплю натираємо, цибулю та гриби дрібно нарізаємо.
- Додаємо до начинки усі спеції, за бажанням можна злегка обсмажити.
- Відщипуємо шматочки тіста, розкочуємо, викладаємо начинку та защипаємо краї.
- Смажимо в гарячій олії по 4 – 5 хвилин з кожного боку, у процесі поливаємо олією – так вони стануть пухирчатими та хрусткими.
Як зробити начинку з капусти?
Для капусти найкраще працює поєднання текстур: візьміть квашену та свіжу капусту в рівних пропорціях. Свіжу дрібно нашаткуйте та припустіть на сковорідці з вершковим маслом до м'якості, а квашену – добре промийте, відіжміть від розсолу та протушкуйте окремо з дрібкою цукру та кмину, радить Smakosze.
Змішування цих двох видів дає той самий багатий «бабусин» смак із приємною кислинкою та ніжним ароматом, який неможливо отримати з одного виду капусти. Щоб начинка стала по-справжньому розкішною, додайте до неї золотисту засмажку з цибулі та тертої моркви, приготовану на нерафінованій олії. Обов’язково всипте щедру дрібку меленого чорного перцю та трохи копченої паприки.
Якщо хочеться ситності, в готову масу можна покришити зварене вкруту яйце або додати жменю підсмажених лісових грибів, що зробить вареники головною зіркою столу.
Що смачного приготувати?
Спробуйте смачний пиріг з банана на пательні, для якого не треба вмикати духовку.
А ще вам сподобаються шедевральні одеські налисники.