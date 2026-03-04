Эти невероятные чебуреки вам захочется повторять даже тогда, когда не будет никаких продуктовых ограничений. Картофель и грибы – это невероятное сочетание, которое превращает в шедевр любое блюдо, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить вкусные постные чебуреки?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 250 миллилитров воды;

– пол чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка масла;

– 1 чайн ложка уксуса;

– 500 граммов муки;

начинка:

– 3 картофелины;

– 250 граммов шампиньонов;

– 1 лук;

– соль, перец, сушеный чеснок по вкусу;

– 1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление:

В воду добавляем соль, масло и уксус, хорошо перемешиваем. Постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто, оставляем "отдохнуть" на 15 – 20 минут. Картофель натираем, лук и грибы мелко нарезаем. Добавляем к начинке все специи, по желанию можно слегка обжарить. Отщипываем кусочки теста, раскатываем, выкладываем начинку и защипываем края. Жарим в горячем масле по 4 – 5 минут с каждой стороны, в процессе поливаем маслом – так они станут пузырчатыми и хрустящими.

Как сделать начинку из капусты?

Для капусты лучше всего работает сочетание текстур: возьмите квашеную и свежую капусту в равных пропорциях. Свежую мелко нашинкуйте и припустите на сковородке со сливочным маслом до мягкости, а квашеную – хорошо промойте, отожмите от рассола и протушите отдельно со щепоткой сахара и тмина, советует Smakosze.

Смешивание этих двух видов дает тот самый богатый "бабушкин" вкус с приятной кислинкой и нежным ароматом, который невозможно получить из одного вида капусты. Чтобы начинка стала по-настоящему роскошной, добавьте к ней золотистую зажарку из лука и тертой моркови, приготовленную на нерафинированном масле. Обязательно всыпьте щедрую щепотку молотого черного перца и немного копченой паприки.

Если хочется сытности, в готовую массу можно покрошить сваренное вкрутую яйцо или добавить горсть поджаренных лесных грибов, что сделает вареники главной звездой стола.

