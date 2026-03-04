Эти невероятные чебуреки вам захочется повторять даже тогда, когда не будет никаких продуктовых ограничений. Картофель и грибы – это невероятное сочетание, которое превращает в шедевр любое блюдо, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить вкусные постные чебуреки?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 250 миллилитров воды;
– пол чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка масла;
– 1 чайн ложка уксуса;
– 500 граммов муки;
начинка:
– 3 картофелины;
– 250 граммов шампиньонов;
– 1 лук;
– соль, перец, сушеный чеснок по вкусу;
– 1 столовая ложка растительного масла.
Любимые чебуреки, которые можно всегда / Фото "Господинька"
Приготовление:
- В воду добавляем соль, масло и уксус, хорошо перемешиваем.
- Постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто, оставляем "отдохнуть" на 15 – 20 минут.
- Картофель натираем, лук и грибы мелко нарезаем.
- Добавляем к начинке все специи, по желанию можно слегка обжарить.
- Отщипываем кусочки теста, раскатываем, выкладываем начинку и защипываем края.
- Жарим в горячем масле по 4 – 5 минут с каждой стороны, в процессе поливаем маслом – так они станут пузырчатыми и хрустящими.
Как сделать начинку из капусты?
Для капусты лучше всего работает сочетание текстур: возьмите квашеную и свежую капусту в равных пропорциях. Свежую мелко нашинкуйте и припустите на сковородке со сливочным маслом до мягкости, а квашеную – хорошо промойте, отожмите от рассола и протушите отдельно со щепоткой сахара и тмина, советует Smakosze.
Смешивание этих двух видов дает тот самый богатый "бабушкин" вкус с приятной кислинкой и нежным ароматом, который невозможно получить из одного вида капусты. Чтобы начинка стала по-настоящему роскошной, добавьте к ней золотистую зажарку из лука и тертой моркови, приготовленную на нерафинированном масле. Обязательно всыпьте щедрую щепотку молотого черного перца и немного копченой паприки.
Если хочется сытности, в готовую массу можно покрошить сваренное вкрутую яйцо или добавить горсть поджаренных лесных грибов, что сделает вареники главной звездой стола.
